https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746312996.html

На Украине высмеяли мужчину с татуировкой Зеленского на ноге

На Украине высмеяли мужчину с татуировкой Зеленского на ноге - РИА Новости, 19.08.2021

На Украине высмеяли мужчину с татуировкой Зеленского на ноге

В Сети появились фотографии мужчины, сделавшего на левой ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:26

2021-08-19T10:26

2021-08-19T13:31

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети появились фотографии мужчины, сделавшего на левой ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.В комментариях к публикации украинцы высмеяли молодого человека, назвав его фанатом главы государства."Это калеки! Они даже кожу свою посвятили", — написал Yuriy Dobush.Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Петр Порошенко.Еще один пользователь предположил, что "скоро таких бить будут", а другой подчеркнул, что "на ноге Зеленскому и место"."Через пару лет она сползет до пятки", — отметил Владимир Нечипась.Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай. Некоторые предложили ампутировать ногу.

https://ria.ru/20210817/ultimatumy-1746103198.html

https://ria.ru/20210816/ukraina-1745857148.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский