https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746312996.html
На Украине высмеяли мужчину с татуировкой Зеленского на ноге
На Украине высмеяли мужчину с татуировкой Зеленского на ноге - РИА Новости, 19.08.2021
На Украине высмеяли мужчину с татуировкой Зеленского на ноге
В Сети появились фотографии мужчины, сделавшего на левой ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:26
2021-08-19T10:26
2021-08-19T13:31
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети появились фотографии мужчины, сделавшего на левой ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.В комментариях к публикации украинцы высмеяли молодого человека, назвав его фанатом главы государства."Это калеки! Они даже кожу свою посвятили", — написал Yuriy Dobush.Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Петр Порошенко.Еще один пользователь предположил, что "скоро таких бить будут", а другой подчеркнул, что "на ноге Зеленскому и место"."Через пару лет она сползет до пятки", — отметил Владимир Нечипась.Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай. Некоторые предложили ампутировать ногу.
https://ria.ru/20210817/ultimatumy-1746103198.html
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в мире, украина, владимир зеленский
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
В Сети появились
фотографии мужчины, сделавшего на левой ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского
.
В комментариях к публикации украинцы высмеяли молодого человека, назвав его фанатом главы государства.
"Это калеки! Они даже кожу свою посвятили", — написал Yuriy Dobush.
Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Петр Порошенко.
Еще один пользователь предположил, что "скоро таких бить будут", а другой подчеркнул, что "на ноге Зеленскому и место".
"Через пару лет она сползет до пятки", — отметил Владимир Нечипась.
Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай. Некоторые предложили ампутировать ногу.