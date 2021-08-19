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Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду

Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду - РИА Новости, 19.08.2021

Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду

Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T05:00

2021-08-19T05:00

2021-08-19T05:00

в мире

англия

онкология

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror.Фрю почувствовал себя плохо в январе, однако родители мальчика спокойно отреагировали на состояние ребенка, решив, что он простудился или устал. Однако вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него.К моменту, когда Фрю оказался в больнице, он впал в кому. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, помимо опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.После успешной операции, а также курсов химио- и радиотерапии, мальчику пришлось заново учиться ходить и глотать.Опухоли головного мозга - гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.Тип опухоли определяется клетками, ее формирующими. В зависимости от локализации и гистологического варианта формируется симптоматика заболевания.

https://ria.ru/20210815/rak-1745826129.html

англия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, англия, онкология