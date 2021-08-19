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Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду - РИА Новости, 19.08.2021
Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T05:00
2021-08-19T05:00
2021-08-19T05:00
в мире
англия
онкология
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror.Фрю почувствовал себя плохо в январе, однако родители мальчика спокойно отреагировали на состояние ребенка, решив, что он простудился или устал. Однако вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него.К моменту, когда Фрю оказался в больнице, он впал в кому. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, помимо опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.После успешной операции, а также курсов химио- и радиотерапии, мальчику пришлось заново учиться ходить и глотать.Опухоли головного мозга - гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.Тип опухоли определяется клетками, ее формирующими. В зависимости от локализации и гистологического варианта формируется симптоматика заболевания.
https://ria.ru/20210815/rak-1745826129.html
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в мире, англия, онкология
Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
В Британии мальчик впал в кому после того, как родители приняли опухоль мозга у него за простуду
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия
, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror
.
Фрю почувствовал себя плохо в январе, однако родители мальчика спокойно отреагировали на состояние ребенка, решив, что он простудился или устал. Однако вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него.
К моменту, когда Фрю оказался в больнице, он впал в кому. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, помимо опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.
После успешной операции, а также курсов химио- и радиотерапии, мальчику пришлось заново учиться ходить и глотать.
Опухоли головного мозга - гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.
Тип опухоли определяется клетками, ее формирующими. В зависимости от локализации и гистологического варианта формируется симптоматика заболевания.