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Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду - РИА Новости, 19.08.2021
Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T05:00
2021-08-19T05:00
в мире
англия
онкология
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror.Фрю почувствовал себя плохо в январе, однако родители мальчика спокойно отреагировали на состояние ребенка, решив, что он простудился или устал. Однако вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него.К моменту, когда Фрю оказался в больнице, он впал в кому. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, помимо опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.После успешной операции, а также курсов химио- и радиотерапии, мальчику пришлось заново учиться ходить и глотать.Опухоли головного мозга - гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.Тип опухоли определяется клетками, ее формирующими. В зависимости от локализации и гистологического варианта формируется симптоматика заболевания.
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в мире, англия, онкология
05:00 19.08.2021
 
Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду

В Британии мальчик впал в кому после того, как родители приняли опухоль мозга у него за простуду

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание, пишет Daily Mirror.
Фрю почувствовал себя плохо в январе, однако родители мальчика спокойно отреагировали на состояние ребенка, решив, что он простудился или устал. Однако вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него.
К моменту, когда Фрю оказался в больнице, он впал в кому. Врачи диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, помимо опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.
После успешной операции, а также курсов химио- и радиотерапии, мальчику пришлось заново учиться ходить и глотать.
Рак - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 17:08
Названы симптомы одного из самых смертоносных видов рака
Опухоли головного мозга - гетерогенная группа различных внутричерепных новообразований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга (нейроны, глиальные клетки, астроциты, олигодендроциты, эпендимальные клетки), лимфатической ткани, кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, железистых образований мозга (гипофиза и эпифиза), или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.
Тип опухоли определяется клетками, ее формирующими. В зависимости от локализации и гистологического варианта формируется симптоматика заболевания.
 
В миреАнглияОнкология
 
 
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