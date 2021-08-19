https://ria.ru/20210819/zapreschenie-1746317376.html
Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться
Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться - РИА Новости, 19.08.2021
Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться
Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий запретил в священнослужении на год иерея Виктора Сигарева из-за оставления семьи и желания вступить во второй брак,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:46
2021-08-19T10:46
2021-08-19T11:01
религия
общество
вольский район
саратовская область
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77d272693c03aac12010e1faab5e2f82.jpg
САРАТОВ, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий запретил в священнослужении на год иерея Виктора Сигарева из-за оставления семьи и желания вступить во второй брак, говорится в указе иерарха, опубликованном на сайте митрополии."Вы, иерей Виктор Сигарев, согласно поданному вами прошению от 16 августа 2021 года, содержащему желание оставить пастырское служение в связи с оставлением прежней семьи и намерением вступить во второй брак, запрещаетесь в священнослужении сроком на один год… В случае если вами в течение этого времени не будет принесено покаяние или вы вступите во второй брак, ваше прошение о лишении вас сана будет передано в Епархиальный суд для принятия соответствующего решения", - говорится в документе.До этого другим указом митрополит перевел иерея Виктора Сигарева с 13 августа за штат Саратовской епархии РПЦ "за поведение, не соответствующее сану священнослужителя", освободив его от должностей настоятеля храмов в селах Терса, Широкий Буерак и Куликовка Вольского района Саратовской области. Иерею также запрещено носить рясу, наперсный крест, преподавать верующим благословение, совершать богослужения до решения Епархиального суда.
https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html
вольский район
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/78/408587850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85b432eb0d738cb5f75df87332ec7b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вольский район, саратовская область, русская православная церковь
10:46 19.08.2021 (обновлено: 11:01 19.08.2021)
Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться
Саратовского иерея Виктора Сигарева запретили в служении из-за желания вступить во второй брак