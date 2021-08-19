https://ria.ru/20210819/zapreschenie-1746317376.html

Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться

Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться - РИА Новости, 19.08.2021

Саратовского иерея запретили в служении из-за желания повторно жениться

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий запретил в священнослужении на год иерея Виктора Сигарева из-за оставления семьи и желания вступить во второй брак,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:46

2021-08-19T10:46

2021-08-19T11:01

религия

общество

вольский район

саратовская область

русская православная церковь

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САРАТОВ, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий запретил в священнослужении на год иерея Виктора Сигарева из-за оставления семьи и желания вступить во второй брак, говорится в указе иерарха, опубликованном на сайте митрополии."Вы, иерей Виктор Сигарев, согласно поданному вами прошению от 16 августа 2021 года, содержащему желание оставить пастырское служение в связи с оставлением прежней семьи и намерением вступить во второй брак, запрещаетесь в священнослужении сроком на один год… В случае если вами в течение этого времени не будет принесено покаяние или вы вступите во второй брак, ваше прошение о лишении вас сана будет передано в Епархиальный суд для принятия соответствующего решения", - говорится в документе.До этого другим указом митрополит перевел иерея Виктора Сигарева с 13 августа за штат Саратовской епархии РПЦ "за поведение, не соответствующее сану священнослужителя", освободив его от должностей настоятеля храмов в селах Терса, Широкий Буерак и Куликовка Вольского района Саратовской области. Иерею также запрещено носить рясу, наперсный крест, преподавать верующим благословение, совершать богослужения до решения Епархиального суда.

https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html

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общество, вольский район, саратовская область, русская православная церковь