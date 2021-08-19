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ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам
ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам - РИА Новости, 19.08.2021
ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам
Единороссы подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну, заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:03
2021-08-19T13:27
общество
ссср
александр хинштейн
единая россия
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Единороссы подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну, заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. Его слова приводятся на сайте партии.Как следует из документа, въезд в Россию предполагается закрыть для тех иностранцев и людей без гражданства, кто возбуждает ненависть и вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку, оскорбляет память защитников Отечества, оскверняет воинские захоронения и другие мемориалы, распространяет заведомо ложные сведения об СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах, пропагандирует и изготавливает нацистскую или экстремистскую символику, а также отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.По словам Хинштейна, законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и нацистских последователей "двери в страну должны быть закрыты", подчеркнул депутат. "Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит", — добавил Хинштейн, отметив, что об этом глава МИД Сергей Лавров говорил накануне с коллегами из Казахстана и Киргизии.МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную единороссами концепцию, заключил Хинштейн.
https://ria.ru/20210722/rusofoby-1742307760.html
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970004.html
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общество, ссср, александр хинштейн, единая россия, сергей лавров, россия
10:03 19.08.2021 (обновлено: 13:27 19.08.2021)
 
ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам

Хинштейн: депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадка проведения XV Съезда партии "Единая Россия"
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Единороссы подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну, заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. Его слова приводятся на сайте партии.
Как следует из документа, въезд в Россию предполагается закрыть для тех иностранцев и людей без гражданства, кто возбуждает ненависть и вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку, оскорбляет память защитников Отечества, оскверняет воинские захоронения и другие мемориалы, распространяет заведомо ложные сведения об СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах, пропагандирует и изготавливает нацистскую или экстремистскую символику, а также отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.
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По словам Хинштейна, законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и нацистских последователей "двери в страну должны быть закрыты", подчеркнул депутат.
"Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит", — добавил Хинштейн, отметив, что об этом глава МИД Сергей Лавров говорил накануне с коллегами из Казахстана и Киргизии.
МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную единороссами концепцию, заключил Хинштейн.
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