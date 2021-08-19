https://ria.ru/20210819/zakonoproekt-1746310033.html

ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам

ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам - РИА Новости, 19.08.2021

ЕР подготовила законопроект о запрете въезда русофобам

Единороссы подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну, заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:03

2021-08-19T10:03

2021-08-19T13:27

общество

ссср

александр хинштейн

единая россия

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1920x0_80_0_0_cd2a426bcd1e41ecf25f7c696db60363.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Единороссы подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну, заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. Его слова приводятся на сайте партии.Как следует из документа, въезд в Россию предполагается закрыть для тех иностранцев и людей без гражданства, кто возбуждает ненависть и вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку, оскорбляет память защитников Отечества, оскверняет воинские захоронения и другие мемориалы, распространяет заведомо ложные сведения об СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах, пропагандирует и изготавливает нацистскую или экстремистскую символику, а также отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.По словам Хинштейна, законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и нацистских последователей "двери в страну должны быть закрыты", подчеркнул депутат. "Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит", — добавил Хинштейн, отметив, что об этом глава МИД Сергей Лавров говорил накануне с коллегами из Казахстана и Киргизии.МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную единороссами концепцию, заключил Хинштейн.

https://ria.ru/20210722/rusofoby-1742307760.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970004.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, александр хинштейн, единая россия, сергей лавров, россия