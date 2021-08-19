Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/zakharova-1746448741.html
Захарова рассказала о крушении западных ценностей в Афганистане
Захарова рассказала о крушении западных ценностей в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Захарова рассказала о крушении западных ценностей в Афганистане
Вместе с людьми, падающими с крыльев и стоек шасси американских военно-транспортных самолетов в аэропорту Кабула, разбились и западные ценности, заявила... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:32
2021-08-19T19:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вместе с людьми, падающими с крыльев и стоек шасси американских военно-транспортных самолетов в аэропорту Кабула, разбились и западные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту."Тысячи людей, тысячи, поверили и не просто поверили, а работали на западное сообщество внутри Афганистана. Тысячи. И что? Как только дело дошло до проявления солидарности, настоящей - плечо, которое надо было подставить, ту ответственность, которую надо было разделить - мы что увидели? Падающих людей, которые цепляются за шасси и погибают в этой своей вере в некие западные ценности. Это сейчас крушение произошло именно тех самых западных ценностей, о которых мы так много слышали от Вашингтона, Брюсселя и далее по списку. С падающими с крыльев американских военно-транспортных самолетов людьми, разбивались не только жизни, но и западные ценности", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Она добавила, что в последние годы Запад научился проявлять солидарность, только когда надо "сплотиться в антироссийском угаре".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746343022.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, мария захарова
19:32 19.08.2021
 
Захарова рассказала о крушении западных ценностей в Афганистане

Официальный представитель МИД Захарова: в Афганистане произошло крушение западных ценностей

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вместе с людьми, падающими с крыльев и стоек шасси американских военно-транспортных самолетов в аэропорту Кабула, разбились и западные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 15:20Захват власти в Афганистане талибами
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
"Тысячи людей, тысячи, поверили и не просто поверили, а работали на западное сообщество внутри Афганистана. Тысячи. И что? Как только дело дошло до проявления солидарности, настоящей - плечо, которое надо было подставить, ту ответственность, которую надо было разделить - мы что увидели? Падающих людей, которые цепляются за шасси и погибают в этой своей вере в некие западные ценности. Это сейчас крушение произошло именно тех самых западных ценностей, о которых мы так много слышали от Вашингтона, Брюсселя и далее по списку. С падающими с крыльев американских военно-транспортных самолетов людьми, разбивались не только жизни, но и западные ценности", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Она добавила, что в последние годы Запад научился проявлять солидарность, только когда надо "сплотиться в антироссийском угаре".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 15:19Захват власти в Афганистане талибами
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
Лента новостейМолния