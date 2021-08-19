Захарова рассказала о крушении западных ценностей в Афганистане
Официальный представитель МИД Захарова: в Афганистане произошло крушение западных ценностей
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вместе с людьми, падающими с крыльев и стоек шасси американских военно-транспортных самолетов в аэропорту Кабула, разбились и западные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту.
"Тысячи людей, тысячи, поверили и не просто поверили, а работали на западное сообщество внутри Афганистана. Тысячи. И что? Как только дело дошло до проявления солидарности, настоящей - плечо, которое надо было подставить, ту ответственность, которую надо было разделить - мы что увидели? Падающих людей, которые цепляются за шасси и погибают в этой своей вере в некие западные ценности. Это сейчас крушение произошло именно тех самых западных ценностей, о которых мы так много слышали от Вашингтона, Брюсселя и далее по списку. С падающими с крыльев американских военно-транспортных самолетов людьми, разбивались не только жизни, но и западные ценности", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Она добавила, что в последние годы Запад научился проявлять солидарность, только когда надо "сплотиться в антироссийском угаре".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России