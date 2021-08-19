https://ria.ru/20210819/yaroslavl-1746421425.html
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году - РИА Новости, 19.08.2021
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году
Открытие трех новых асфальтобетонных заводов в Ярославской области повысит качество дорожных работ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:19
2021-08-19T17:19
2021-08-19T17:19
ярославская область
общество
ярославская область
гаврилов-ямский район
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Открытие трех новых асфальтобетонных заводов в Ярославской области повысит качество дорожных работ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.Правительство региона сообщает, что в 2021 году в регионе введены в эксплуатацию три новых асфальтобетонных завода. В среду губернатор Дмитрий Миронов посетил один из них - асфальтобетонный завод АО "Ярдормост" в Гаврилов-Ямском районе. Предприятие открылось в мае."Открытие этого предприятия – важное событие и для района, и для региона в целом. Состояние автодорог пока еще далеко от идеального, однако мы активно занимаемся решением этого вопроса. Только в этом году в Ярославской области будет отремонтировано порядка 330 километров трасс. Работы на большей части объектов проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - цитирует губернатора областное правительство.По словам Миронова, производство работ идет при строгом контроле качества исполнения всех технологических этапов, от устройства основания, так называемой подушки, до покрытия."Мы все заинтересованы в том, чтобы качество дорожного полотна отвечало современным требованиям. Это залог более длительной эксплуатации дорог и сохранности транспортных средств. Запуск новых предприятий поможет удовлетворить растущие потребности региона в качественной асфальтобетонной смеси. Уверен, что продукция этих трех заводов будет способствовать повышению качества дорожных работ в регионе", - подчеркнул Дмитрий Миронов.С мая на заводе выпущено более 11 тысяч тонн асфальтобетона. Продукция соответствует современным требованиям, в том числе новым ГОСТам. Мощность установки позволяет изготавливать до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, это более 190 тысяч тонн за строительный сезон. Проект энергоэффективен и экологически безопасен. Комплекс оборудован собственной лабораторией, поэтому контроль качества осуществляется на месте, информирует областное правительство.
https://ria.ru/20210811/yaroslavl-1745326447.html
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общество, ярославская область, гаврилов-ямский район, дмитрий миронов, россия
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году
Губернатор Миронов: три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости.
Открытие трех новых асфальтобетонных заводов в Ярославской области
повысит качество дорожных работ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов
.
Правительство региона сообщает, что в 2021 году в регионе введены в эксплуатацию три новых асфальтобетонных завода. В среду губернатор Дмитрий Миронов посетил один из них - асфальтобетонный завод АО "Ярдормост" в Гаврилов-Ямском районе
. Предприятие открылось в мае.
"Открытие этого предприятия – важное событие и для района, и для региона в целом. Состояние автодорог пока еще далеко от идеального, однако мы активно занимаемся решением этого вопроса. Только в этом году в Ярославской области будет отремонтировано порядка 330 километров трасс. Работы на большей части объектов проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - цитирует губернатора областное правительство.
По словам Миронова, производство работ идет при строгом контроле качества исполнения всех технологических этапов, от устройства основания, так называемой подушки, до покрытия.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы качество дорожного полотна отвечало современным требованиям. Это залог более длительной эксплуатации дорог и сохранности транспортных средств. Запуск новых предприятий поможет удовлетворить растущие потребности региона в качественной асфальтобетонной смеси. Уверен, что продукция этих трех заводов будет способствовать повышению качества дорожных работ в регионе", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
С мая на заводе выпущено более 11 тысяч тонн асфальтобетона. Продукция соответствует современным требованиям, в том числе новым ГОСТам. Мощность установки позволяет изготавливать до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, это более 190 тысяч тонн за строительный сезон. Проект энергоэффективен и экологически безопасен. Комплекс оборудован собственной лабораторией, поэтому контроль качества осуществляется на месте, информирует областное правительство.