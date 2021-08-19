Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210819/yaroslavl-1746421425.html
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году - РИА Новости, 19.08.2021
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году
Открытие трех новых асфальтобетонных заводов в Ярославской области повысит качество дорожных работ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:19
2021-08-19T17:19
ярославская область
общество
ярославская область
гаврилов-ямский район
дмитрий миронов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Открытие трех новых асфальтобетонных заводов в Ярославской области повысит качество дорожных работ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.Правительство региона сообщает, что в 2021 году в регионе введены в эксплуатацию три новых асфальтобетонных завода. В среду губернатор Дмитрий Миронов посетил один из них - асфальтобетонный завод АО "Ярдормост" в Гаврилов-Ямском районе. Предприятие открылось в мае."Открытие этого предприятия – важное событие и для района, и для региона в целом. Состояние автодорог пока еще далеко от идеального, однако мы активно занимаемся решением этого вопроса. Только в этом году в Ярославской области будет отремонтировано порядка 330 километров трасс. Работы на большей части объектов проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - цитирует губернатора областное правительство.По словам Миронова, производство работ идет при строгом контроле качества исполнения всех технологических этапов, от устройства основания, так называемой подушки, до покрытия."Мы все заинтересованы в том, чтобы качество дорожного полотна отвечало современным требованиям. Это залог более длительной эксплуатации дорог и сохранности транспортных средств. Запуск новых предприятий поможет удовлетворить растущие потребности региона в качественной асфальтобетонной смеси. Уверен, что продукция этих трех заводов будет способствовать повышению качества дорожных работ в регионе", - подчеркнул Дмитрий Миронов.С мая на заводе выпущено более 11 тысяч тонн асфальтобетона. Продукция соответствует современным требованиям, в том числе новым ГОСТам. Мощность установки позволяет изготавливать до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, это более 190 тысяч тонн за строительный сезон. Проект энергоэффективен и экологически безопасен. Комплекс оборудован собственной лабораторией, поэтому контроль качества осуществляется на месте, информирует областное правительство.
https://ria.ru/20210811/yaroslavl-1745326447.html
https://ria.ru/20210806/kater-1744732828.html
ярославская область
гаврилов-ямский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ярославская область, гаврилов-ямский район, дмитрий миронов, россия
17:19 19.08.2021
 
Три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году

Губернатор Миронов: три асфальтобетонных завода открылись в Ярославской области в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Открытие трех новых асфальтобетонных заводов в Ярославской области повысит качество дорожных работ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Правительство региона сообщает, что в 2021 году в регионе введены в эксплуатацию три новых асфальтобетонных завода. В среду губернатор Дмитрий Миронов посетил один из них - асфальтобетонный завод АО "Ярдормост" в Гаврилов-Ямском районе. Предприятие открылось в мае.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 13:11Ярославская область
Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области
"Открытие этого предприятия – важное событие и для района, и для региона в целом. Состояние автодорог пока еще далеко от идеального, однако мы активно занимаемся решением этого вопроса. Только в этом году в Ярославской области будет отремонтировано порядка 330 километров трасс. Работы на большей части объектов проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - цитирует губернатора областное правительство.
По словам Миронова, производство работ идет при строгом контроле качества исполнения всех технологических этапов, от устройства основания, так называемой подушки, до покрытия.
В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 17:25Ярославская область
В Ярославской области создали катер, не имеющий аналогов в России
"Мы все заинтересованы в том, чтобы качество дорожного полотна отвечало современным требованиям. Это залог более длительной эксплуатации дорог и сохранности транспортных средств. Запуск новых предприятий поможет удовлетворить растущие потребности региона в качественной асфальтобетонной смеси. Уверен, что продукция этих трех заводов будет способствовать повышению качества дорожных работ в регионе", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
С мая на заводе выпущено более 11 тысяч тонн асфальтобетона. Продукция соответствует современным требованиям, в том числе новым ГОСТам. Мощность установки позволяет изготавливать до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, это более 190 тысяч тонн за строительный сезон. Проект энергоэффективен и экологически безопасен. Комплекс оборудован собственной лабораторией, поэтому контроль качества осуществляется на месте, информирует областное правительство.
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьГаврилов-Ямский районДмитрий МироновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
Лента новостейМолния