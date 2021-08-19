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В Якутии экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за взятку
В Якутии экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за взятку - РИА Новости, 19.08.2021
В Якутии экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за взятку
Бывший эксперт управления автодорог Якутии приговорен судом к 8 годам колонии и к штрафу в размере 16,5 миллионов рублей, за получение особо крупной взятки,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:11
2021-08-19T14:11
2021-08-19T14:11
происшествия
взятка
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости. Бывший эксперт управления автодорог Якутии приговорен судом к 8 годам колонии и к штрафу в размере 16,5 миллионов рублей, за получение особо крупной взятки, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Анна Колесник.Отмечается, что суд в Якутии вынес приговор в отношении бывшего эксперта отдела эксплуатации автодорог управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия).Установлено, что в 2013 году чиновник потребовал от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по содержанию автодороги Югоренок-Солнечный в Усть-Майском районе республики, передавать ему денежные средства. Со своей стороны эксперт пообещал беспрепятственную приемку работ и своевременное перечисление предприятию денежных средств."Индивидуальный предприниматель… согласился. В период с 2013 по 2016 годы мужчина неоднократно переводил денежные средства на банковский счет должностного лица. В общей сложности обвиняемый незаконно получил от мужчины денежные средства в размере 1 миллиона 650 тысяч рублей… Приговором суда от 18 августа 2021 года подсудимый признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 16 миллионов 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Усть-Майского района и сотрудниками УФСБ России по республике.
https://ria.ru/20210811/chinovniki-1745323396.html
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происшествия, взятка, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
В Якутии экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за взятку
В Якутии экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии и штрафу на 16,5 млн рублей за взятку