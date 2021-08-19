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Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения - РИА Новости, 19.08.2021
Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
Министерство обороны СССР в свое время выступало против создания подразделения специального назначения разведки КГБ, мотивируя это тем, что уже есть спецназ... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:53
2021-08-19T03:53
безопасность
ссср
подразделение специального назначения "вымпел"
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство обороны СССР в свое время выступало против создания подразделения специального назначения разведки КГБ, мотивируя это тем, что уже есть спецназ ГРУ, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов группы "Вымпел" Валерий Попов.В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела".По словам Попова, отправной точкой для формирования этого подразделения специального назначения стала советская операция "Байкал-79" в декабре 1979 года в Кабуле, когда штурмом был взят дворец Тадж-бек и ликвидирован находившийся в нем афганский диктатор Хафизулла Амин, а также захвачен ряд стратегических объектов в столице Афганистана.Новое подразделение должно было проводить операции за пределами СССР в "особый период", то есть перед самой войной.Идея о таком подразделении, как "Вымпел", возникала задолго событий декабря 1979 года, "но никто этот воз не мог сдвинуть с места", сказал Попов. "Самое главное – против выступали министры обороны. Они на заседаниях Политбюро на эту тему говорили примерно так: да зачем нашей стране это нужно, у нас же есть ГРУ с его спецназовцами, мы их и так все время готовим к войне", - добавил он.Но речь шла о том, чтобы новое подразделение КГБ действовало в абсолютно любой точке мира, в странах с самой разной оперативной обстановкой, пояснил Попов.Начальник нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов с помощью еще одного аргумента убедил председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова в необходимости создания спецподразделения."Юрий Иванович тогда сказал, что множество наших гражданских специалистов – врачей, ученых, инженеров – работают по всему миру, их немало и в горячих точках, и они нередко попадают в неприятные ситуации, но выручать их некому. И этим тоже должно заниматься новое подразделение. Чем "Вымпел", собственно, потом тоже занимался", - сказал Попов.Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было создано 19 августа 1981 года приказом Андропова. "Вымпел" просуществовал в составе советской внешней разведки до распада СССР.В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.
https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743987304.html
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безопасность, ссср, подразделение специального назначения "вымпел", россия
03:53 19.08.2021
 
Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения

Ветеран "Вымпела" Попов рассказал, как минобороны СССР тормозило создание подразделения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий Попов
Президент Ассоциации Группы специального назначения Вымпел, полковник Валерий Попов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство обороны СССР в свое время выступало против создания подразделения специального назначения разведки КГБ, мотивируя это тем, что уже есть спецназ ГРУ, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов группы "Вымпел" Валерий Попов.
В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела".
По словам Попова, отправной точкой для формирования этого подразделения специального назначения стала советская операция "Байкал-79" в декабре 1979 года в Кабуле, когда штурмом был взят дворец Тадж-бек и ликвидирован находившийся в нем афганский диктатор Хафизулла Амин, а также захвачен ряд стратегических объектов в столице Афганистана.
Новое подразделение должно было проводить операции за пределами СССР в "особый период", то есть перед самой войной.
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Идея о таком подразделении, как "Вымпел", возникала задолго событий декабря 1979 года, "но никто этот воз не мог сдвинуть с места", сказал Попов. "Самое главное – против выступали министры обороны. Они на заседаниях Политбюро на эту тему говорили примерно так: да зачем нашей стране это нужно, у нас же есть ГРУ с его спецназовцами, мы их и так все время готовим к войне", - добавил он.
Но речь шла о том, чтобы новое подразделение КГБ действовало в абсолютно любой точке мира, в странах с самой разной оперативной обстановкой, пояснил Попов.
"При всем абсолютном уважении к военной разведке, к ее блестящим результатам, это была работа не для спецназа ГРУ. Они готовятся к работе по военным объектам, у них другая тактика. Глубина действия спецназа военной разведки была совсем другой, чем была потом у нас", - отметил собеседник агентства. "Безусловно, в спецназе ГРУ тогда были, да и сейчас, разумеется, есть, грамотные офицеры, знающие языки. Но большинство из них – служивый люд, это не оперативный состав", - добавил Попов.
Начальник нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов с помощью еще одного аргумента убедил председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова в необходимости создания спецподразделения.
"Юрий Иванович тогда сказал, что множество наших гражданских специалистов – врачей, ученых, инженеров – работают по всему миру, их немало и в горячих точках, и они нередко попадают в неприятные ситуации, но выручать их некому. И этим тоже должно заниматься новое подразделение. Чем "Вымпел", собственно, потом тоже занимался", - сказал Попов.
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Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было создано 19 августа 1981 года приказом Андропова. "Вымпел" просуществовал в составе советской внешней разведки до распада СССР.
В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".
Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.
Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.
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