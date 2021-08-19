https://ria.ru/20210819/vybory-1746428719.html

Исследование показало сокращение отказов в регистрации на выборы в ГД

Исследование показало сокращение отказов в регистрации на выборы в ГД - РИА Новости, 19.08.2021

Исследование показало сокращение отказов в регистрации на выборы в ГД

Число отказов при регистрации кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году значительно снизилось по сравнению с думскими выборами 2016 года, то же самое... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:45

2021-08-19T17:45

2021-08-19T17:49

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число отказов при регистрации кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году значительно снизилось по сравнению с думскими выборами 2016 года, то же самое наблюдается на региональных выборах, следует из доклада Фонда исследования проблем демократии, который представил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.По данным Григорьева, в 2016 году было зарегистрировано 245 отказов в регистрации кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, а в 2021 году - 180, и это несмотря на то, что число кандидатов выросло с 2030 до 2062."В 2021 году явно виднеется тенденция к снижению количества отказов в регистрации как в Госдуму, так и на выборах законодательные органы власти в регионах", – рассказал Григорьев на круглом столе "Итоги регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации: уменьшение отказов и рост конкуренции", который прошел в четверг в МИА "Россия сегодня".На основе данных, полученных в 39 регионах, он также сделал вывод о снижении числа отказов в регистрации партийных списков на выборах в законодательные органы власти субъектов РФ. В 2016 году таких отказов было 92, а в 2021 – 43.Также Григорьев отметил, что в этом году число кандидатов в партийных списках немного увеличилось: если в 2016 году в партийный список в среднем входило 252 кандидата, то в 2021 – 261.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210818/sezd-1746214868.html

https://ria.ru/20210817/vybory-1746118540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия