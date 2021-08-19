https://ria.ru/20210819/vybory-1746375305.html

Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней

Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней - РИА Новости, 19.08.2021

Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней

На выборах всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, зарегистрированы более 84,4 тысячи кандидатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:59

2021-08-19T15:59

2021-08-19T16:29

политика

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На выборах всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, зарегистрированы более 84,4 тысячи кандидатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."По итогам регистрации я хочу сказать, что - вопреки тому, что наши постоянные критики вбивали в голову людям, что выборы неконкурентные, многих кандидатов не допустили - я хочу сейчас продемонстрировать статистику... У нас проводится 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 субъектах, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей. Выдвинулось у нас 91 916 кандидатов, из них 84 426 зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она добавила, что в выборах участвуют 26 политических партий."Всего в 5% случаев кандидатам было отказано в регистрации, для сравнения, в 2016 году отказов было более 7%", - отметила Памфилова.

https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова