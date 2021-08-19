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Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней
Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней - РИА Новости, 19.08.2021
Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней
На выборах всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, зарегистрированы более 84,4 тысячи кандидатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:59
2021-08-19T15:59
2021-08-19T16:29
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На выборах всех уровней выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, зарегистрированы более 84,4 тысячи кандидатов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."По итогам регистрации я хочу сказать, что - вопреки тому, что наши постоянные критики вбивали в голову людям, что выборы неконкурентные, многих кандидатов не допустили - я хочу сейчас продемонстрировать статистику... У нас проводится 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 субъектах, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей. Выдвинулось у нас 91 916 кандидатов, из них 84 426 зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она добавила, что в выборах участвуют 26 политических партий."Всего в 5% случаев кандидатам было отказано в регистрации, для сравнения, в 2016 году отказов было более 7%", - отметила Памфилова.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
15:59 19.08.2021 (обновлено: 16:29 19.08.2021)
Памфилова раскрыла число кандидатов на выборы всех уровней
Глава ЦИК Памфилова: на выборах всех уровней зарегистрировались более 84,4 тысячи кандидатов