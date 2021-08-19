Больница во Владикавказе из-за ЧП с кислородом прекратила прием по COVID-19
Больница во Владикавказе, где было ЧП с кислородом, прекратила прием пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкРаботники больницы заправляют баллоны с кислородом от автомобильной кислородно-зарядной станции АКЗС-75М на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Больница скорой помощи во Владикавказе, где из-за поломки оборудования с кислородом произошло ЧП, прекратила прием пациентов с COVID-19, сообщает минздрав региона.
Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница (РКБ) начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на базе 7-этажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки, при этом региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе.
"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом прием пациентов с COVID-19 прекращает", - отметили в минздраве.
В ведомстве добавили, что экстренная и плановая медицинская помощь в республике продолжает оказываться в полном объеме, отделения РКБ распределены по другим медицинским организациям республики.