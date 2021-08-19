https://ria.ru/20210819/vladikavkaz-1746473348.html

Больница во Владикавказе из-за ЧП с кислородом прекратила прием по COVID-19

Больница во Владикавказе из-за ЧП с кислородом прекратила прием по COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

Больница во Владикавказе из-за ЧП с кислородом прекратила прием по COVID-19

Больница скорой помощи во Владикавказе, где из-за поломки оборудования с кислородом произошло ЧП, прекратила прием пациентов с COVID-19, сообщает минздрав... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T23:12

2021-08-19T23:12

2021-08-19T23:12

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Больница скорой помощи во Владикавказе, где из-за поломки оборудования с кислородом произошло ЧП, прекратила прием пациентов с COVID-19, сообщает минздрав региона.Власти региона 9 августа сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница (РКБ) начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Уточняется, что на базе 7-этажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки, при этом региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе."Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом прием пациентов с COVID-19 прекращает", - отметили в минздраве.В ведомстве добавили, что экстренная и плановая медицинская помощь в республике продолжает оказываться в полном объеме, отделения РКБ распределены по другим медицинским организациям республики.

https://ria.ru/20210814/bolnitsa-1745729676.html

https://ria.ru/20210815/avariya-1745796444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице