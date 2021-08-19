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Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ
Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ - РИА Новости, 19.08.2021
Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ
В рамках VI Восточного экономического форума 2–4 сентября пройдет юношеская секция "ВЭФ.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:28
2021-08-19T12:28
владивосток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В рамках VI Восточного экономического форума 2–4 сентября пройдет юношеская секция "ВЭФ.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, сообщает пресс-офис ВЭФ.Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие во Владивостоке в рамках проекта "Точка Юниор" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, Фонда Росконгресс, Кружкового движения НТИ и Негосударственного института развития "Иннопрактика"."Сегодня очевидно, что для решения мировых вызовов нужны исключительно свежие и смелые идеи. Мы хотели создать пространство, где поколение будущего приняло бы активное участие в моделировании социально-экономических преобразований. Развитие Дальнего Востока, укрепление его потенциала – одна из приоритетных задач нашей страны и соседей по региону, в решении которой примут участие представители молодого поколения. Юные лидеры будут определять жизнь региона через 10–15 лет, поэтому интегрировать их в социально-экономическую повестку необходимо как можно раньше", - приводит слова директора Фонда "Контент" Елены Соколовой пресс-служба форума.Мероприятие объединит школьников, видных предпринимателей и государственных деятелей вокруг вопросов интеграции подрастающего поколения в глобальную повестку ВЭФ.В рамках деловой программы "ВЭФ.Юниор" пройдут панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как: развитие среднего профессионального образования (при поддержке министерства просвещения России); работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке (при поддержке министерства энергетики России); влияние новых культурных пространств на развитие регионов (при поддержке Фонда "Национальное культурное наследие"); экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом.
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владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:28 19.08.2021
 

Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В рамках VI Восточного экономического форума 2–4 сентября пройдет юношеская секция "ВЭФ.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие во Владивостоке в рамках проекта "Точка Юниор" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, Фонда Росконгресс, Кружкового движения НТИ и Негосударственного института развития "Иннопрактика".
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 14:09
Культурная программа ВЭФ: живопись Италии, музыка, "Улица Дальнего Востока"
"Сегодня очевидно, что для решения мировых вызовов нужны исключительно свежие и смелые идеи. Мы хотели создать пространство, где поколение будущего приняло бы активное участие в моделировании социально-экономических преобразований. Развитие Дальнего Востока, укрепление его потенциала – одна из приоритетных задач нашей страны и соседей по региону, в решении которой примут участие представители молодого поколения. Юные лидеры будут определять жизнь региона через 10–15 лет, поэтому интегрировать их в социально-экономическую повестку необходимо как можно раньше", - приводит слова директора Фонда "Контент" Елены Соколовой пресс-служба форума.
Мероприятие объединит школьников, видных предпринимателей и государственных деятелей вокруг вопросов интеграции подрастающего поколения в глобальную повестку ВЭФ.
В рамках деловой программы "ВЭФ.Юниор" пройдут панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как: развитие среднего профессионального образования (при поддержке министерства просвещения России); работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке (при поддержке министерства энергетики России); влияние новых культурных пространств на развитие регионов (при поддержке Фонда "Национальное культурное наследие"); экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом.
 
ВладивостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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