https://ria.ru/20210819/vef-1746335047.html

Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ

Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ - РИА Новости, 19.08.2021

Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" пройдет 2–4 сентября на ВЭФ

В рамках VI Восточного экономического форума 2–4 сентября пройдет юношеская секция "ВЭФ.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:28

2021-08-19T12:28

2021-08-19T12:28

владивосток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В рамках VI Восточного экономического форума 2–4 сентября пройдет юношеская секция "ВЭФ.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, сообщает пресс-офис ВЭФ.Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие во Владивостоке в рамках проекта "Точка Юниор" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, Фонда Росконгресс, Кружкового движения НТИ и Негосударственного института развития "Иннопрактика"."Сегодня очевидно, что для решения мировых вызовов нужны исключительно свежие и смелые идеи. Мы хотели создать пространство, где поколение будущего приняло бы активное участие в моделировании социально-экономических преобразований. Развитие Дальнего Востока, укрепление его потенциала – одна из приоритетных задач нашей страны и соседей по региону, в решении которой примут участие представители молодого поколения. Юные лидеры будут определять жизнь региона через 10–15 лет, поэтому интегрировать их в социально-экономическую повестку необходимо как можно раньше", - приводит слова директора Фонда "Контент" Елены Соколовой пресс-служба форума.Мероприятие объединит школьников, видных предпринимателей и государственных деятелей вокруг вопросов интеграции подрастающего поколения в глобальную повестку ВЭФ.В рамках деловой программы "ВЭФ.Юниор" пройдут панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как: развитие среднего профессионального образования (при поддержке министерства просвещения России); работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке (при поддержке министерства энергетики России); влияние новых культурных пространств на развитие регионов (при поддержке Фонда "Национальное культурное наследие"); экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом.

https://ria.ru/20210817/vef-1746082120.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)