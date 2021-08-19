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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/vdnkh-1746439621.html
В Москве открылся Дом музеев
В Москве открылся Дом музеев - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве открылся Дом музеев
В Москве открылся Дом музеев на ВДНХ, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:07
2021-08-19T19:07
культура
москва
вднх
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 19 РИА Новости. В Москве открылся Дом музеев на ВДНХ, сообщает пресс-служба.В Доме музеев будут выставляться экспонаты из частных коллекций. Это будут очень разные собрания. Посетители смогут увидеть как изделия народного промысла, так и коллекционные раритеты. Первыми будут представлены коллекции музеев: имени В. Ю. Орлова из Ярославля, "Арт-Традиции" и "Дедушкин чердак" из Москвы, печатных машинок из Красногорска и истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада."По словам президента Союза частных музеев и коллекционеров Семена Жильцова, нынешний проект музейщики давно ждали и связывают с ним большие надежды. Он призван не только познакомить москвичей и гостей города с множеством уникальных частных собраний, но и поддержать институции, оказавшиеся из-за пандемии в сложной ситуации", — говорится в пресс-релизе.Из Ярославля в Дом музеев привезли большой семейный самовар, фарфоровую посуду и столовые приборы от маленькой ложечки для соли до половника.Среди экспонатов выставки также есть пишущие машинки. Например, Hammond печатает на двух языках и в годы Великой Отечественной войны использовалась на корабле "Президент Тафт".Гости смогут рассмотреть и жестяные баночки для сладостей XIX века, первые дореволюционные яйца с сюрпризом, вафельные коробочки и фантики середины XX века.Кроме того представлена экспозиция, по которой можно отследить историю кондитерской, чайной и других упаковочных отраслей России с XIX века до настоящего времени.
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москва, вднх, музеи, новости культуры
19:07 19.08.2021
 

В Москве открылся Дом музеев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОткрытие Дома музеев на ВДНХ
Открытие Дома музеев на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 РИА Новости. В Москве открылся Дом музеев на ВДНХ, сообщает пресс-служба.
В Доме музеев будут выставляться экспонаты из частных коллекций. Это будут очень разные собрания. Посетители смогут увидеть как изделия народного промысла, так и коллекционные раритеты.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Экспонат "Тарелка декоративная с изображением петербургских извозчиков зимой" на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

Открытие Дома музеев на ВДНХ
1 из 3

Экспонат "Тарелка декоративная с изображением петербургских извозчиков зимой" на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Фарфоровая статуэтка "Эйнарская лопарка".

Открытие Дома музеев на ВДНХ
2 из 3

Фарфоровая статуэтка "Эйнарская лопарка".

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Экспонаты на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

Открытие Дома музеев на ВДНХ
3 из 3

Экспонаты на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
1 из 3

Экспонат "Тарелка декоративная с изображением петербургских извозчиков зимой" на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
2 из 3

Фарфоровая статуэтка "Эйнарская лопарка".

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
3 из 3

Экспонаты на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Первыми будут представлены коллекции музеев: имени В. Ю. Орлова из Ярославля, "Арт-Традиции" и "Дедушкин чердак" из Москвы, печатных машинок из Красногорска и истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада.
"По словам президента Союза частных музеев и коллекционеров Семена Жильцова, нынешний проект музейщики давно ждали и связывают с ним большие надежды. Он призван не только познакомить москвичей и гостей города с множеством уникальных частных собраний, но и поддержать институции, оказавшиеся из-за пандемии в сложной ситуации", — говорится в пресс-релизе.
Из Ярославля в Дом музеев привезли большой семейный самовар, фарфоровую посуду и столовые приборы от маленькой ложечки для соли до половника.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Экспонаты музея печатных машинок из Красногорска в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

Открытие Дома музеев на ВДНХ
1 из 4

Экспонаты музея печатных машинок из Красногорска в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Декоративная плакетка "Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин" (1938 г.)

Открытие Дома музеев на ВДНХ
2 из 4

Декоративная плакетка "Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин" (1938 г.)

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Перчаточница "Тройка"

Открытие Дома музеев на ВДНХ
3 из 4

Перчаточница "Тройка"

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Скульптура "Фехтовальщик" Рене Чарльза Массе/

Открытие Дома музеев на ВДНХ
4 из 4

Скульптура "Фехтовальщик" Рене Чарльза Массе/

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
1 из 4

Экспонаты музея печатных машинок из Красногорска в Доме музеев на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
2 из 4

Декоративная плакетка "Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин" (1938 г.)

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
3 из 4

Перчаточница "Тройка"

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
4 из 4

Скульптура "Фехтовальщик" Рене Чарльза Массе/

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Среди экспонатов выставки также есть пишущие машинки. Например, Hammond печатает на двух языках и в годы Великой Отечественной войны использовалась на корабле "Президент Тафт".
Гости смогут рассмотреть и жестяные баночки для сладостей XIX века, первые дореволюционные яйца с сюрпризом, вафельные коробочки и фантики середины XX века.
Кроме того представлена экспозиция, по которой можно отследить историю кондитерской, чайной и других упаковочных отраслей России с XIX века до настоящего времени.
Чинчжу Ли. Три вопроса. 2019 год
13 августа, 11:03Культура
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников
 
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