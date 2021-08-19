https://ria.ru/20210819/vdnkh-1746439621.html
В Москве открылся Дом музеев
В Москве открылся Дом музеев - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве открылся Дом музеев
В Москве открылся Дом музеев на ВДНХ, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:07
2021-08-19T19:07
2021-08-19T19:07
культура
москва
вднх
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 19 РИА Новости. В Москве открылся Дом музеев на ВДНХ, сообщает пресс-служба.В Доме музеев будут выставляться экспонаты из частных коллекций. Это будут очень разные собрания. Посетители смогут увидеть как изделия народного промысла, так и коллекционные раритеты. Первыми будут представлены коллекции музеев: имени В. Ю. Орлова из Ярославля, "Арт-Традиции" и "Дедушкин чердак" из Москвы, печатных машинок из Красногорска и истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада."По словам президента Союза частных музеев и коллекционеров Семена Жильцова, нынешний проект музейщики давно ждали и связывают с ним большие надежды. Он призван не только познакомить москвичей и гостей города с множеством уникальных частных собраний, но и поддержать институции, оказавшиеся из-за пандемии в сложной ситуации", — говорится в пресс-релизе.Из Ярославля в Дом музеев привезли большой семейный самовар, фарфоровую посуду и столовые приборы от маленькой ложечки для соли до половника.Среди экспонатов выставки также есть пишущие машинки. Например, Hammond печатает на двух языках и в годы Великой Отечественной войны использовалась на корабле "Президент Тафт".Гости смогут рассмотреть и жестяные баночки для сладостей XIX века, первые дореволюционные яйца с сюрпризом, вафельные коробочки и фантики середины XX века.Кроме того представлена экспозиция, по которой можно отследить историю кондитерской, чайной и других упаковочных отраслей России с XIX века до настоящего времени.
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москва, вднх, музеи, новости культуры
МОСКВА, 19 РИА Новости. В Москве открылся Дом музеев на ВДНХ, сообщает пресс-служба.
В Доме музеев будут выставляться экспонаты из частных коллекций. Это будут очень разные собрания. Посетители смогут увидеть как изделия народного промысла, так и коллекционные раритеты.
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Экспонат "Тарелка декоративная с изображением петербургских извозчиков зимой" на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.
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Фарфоровая статуэтка "Эйнарская лопарка".
3 из 3
Экспонаты на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.
1 из 3
Экспонат "Тарелка декоративная с изображением петербургских извозчиков зимой" на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.
2 из 3
Фарфоровая статуэтка "Эйнарская лопарка".
3 из 3
Экспонаты на выставке в Доме музеев на ВДНХ в Москве.
Первыми будут представлены коллекции музеев: имени В. Ю. Орлова из Ярославля, "Арт-Традиции" и "Дедушкин чердак" из Москвы, печатных машинок из Красногорска и истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада.
"По словам президента Союза частных музеев и коллекционеров Семена Жильцова, нынешний проект музейщики давно ждали и связывают с ним большие надежды. Он призван не только познакомить москвичей и гостей города с множеством уникальных частных собраний, но и поддержать институции, оказавшиеся из-за пандемии в сложной ситуации", — говорится в пресс-релизе.
Из Ярославля в Дом музеев привезли большой семейный самовар, фарфоровую посуду и столовые приборы от маленькой ложечки для соли до половника.
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Экспонаты музея печатных машинок из Красногорска в Доме музеев на ВДНХ в Москве.
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Декоративная плакетка "Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин" (1938 г.)
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Скульптура "Фехтовальщик" Рене Чарльза Массе/
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Экспонаты музея печатных машинок из Красногорска в Доме музеев на ВДНХ в Москве.
2 из 4
Декоративная плакетка "Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин" (1938 г.)
4 из 4
Скульптура "Фехтовальщик" Рене Чарльза Массе/
Среди экспонатов выставки также есть пишущие машинки. Например, Hammond печатает на двух языках и в годы Великой Отечественной войны использовалась на корабле "Президент Тафт".
Гости смогут рассмотреть и жестяные баночки для сладостей XIX века, первые дореволюционные яйца с сюрпризом, вафельные коробочки и фантики середины XX века.
Кроме того представлена экспозиция, по которой можно отследить историю кондитерской, чайной и других упаковочных отраслей России с XIX века до настоящего времени.