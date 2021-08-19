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Религия
https://ria.ru/20210819/varfolomey-1746293881.html
Украинский академик объяснил причины призыва к Варфоломею не ехать в Киев
Украинский академик объяснил причины призыва к Варфоломею не ехать в Киев - РИА Новости, 19.08.2021
Украинский академик объяснил причины призыва к Варфоломею не ехать в Киев
Патриарх Константинопольский Варфоломей стал "нежелательным человеком" на Украине, после того как вмешался во внутренние дела страны, незаконно и не спрашивая... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T02:00
2021-08-19T02:00
религия
украина
украинская православная церковь
варфоломей i (патриарх константинопольский)
петр толочко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей стал "нежелательным человеком" на Украине, после того как вмешался во внутренние дела страны, незаконно и не спрашивая мнения народа, создал неканоническую раскольническую Православную церковь Украины, заявил РИА Новости украинский историк, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко, который ранее подписал открытое письмо украинских деятелей культуры, науки и спорта к патриарху Варфоломею.Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом и примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины, которое состоится 22-24 августа. Последний раз патриарх Варфоломей был на Украине в 2008 году.В связи с предстоящим визитом патриарха Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха отказаться от посещения Украины. Об этом во вторник сообщил Центр информации Украинской православной церкви. Авторы письма призвали Варфоломея "пересмотреть свои планы" и отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление неканонической Православной церкви Украины томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Обращение подписали академик Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, академик Национальной академии правовых наук Украины Виталий Журавский, лауреат Государственной премии УССР и Украины, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко, музыкант и продюсер Олег Карамазов, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский, президент медиахолдинга "Новости" Егор Бенкендорф, телепродюсер Юрий Молчанов и другие."Я подписал это письмо, потому что считаю, что Константинопольский патриарх Варфоломей несколько лет назад создал у нас в Украине церковь ПЦУ (неканоническую Православную церковь Украины – ред.) незаконно, не спрашивая у народа", - сказал Толочко.По его словам, на Украине есть Украинская православная церковь, "которая находится в каноническом единстве с Московским патриархатом - и это давние традиции"."Мне представляется, что такое нахальное, брутальное вмешательство в наши украинские дела делает патриарха Варфоломея человеком нерукопожатным и нежелательным в Украине", - заключил академик.В свою очередь, украинский музыкант и продюсер, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов, также подписавший письмо, рассказал РИА Новости, что обращение на английском и греческом языках "направлено на официальный электронный адрес патриарха Варфоломея, однако ответа пока нет".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210107/sobor-1592229668.html
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украина, украинская православная церковь, варфоломей i (патриарх константинопольский), петр толочко
02:00 19.08.2021
 
Украинский академик объяснил причины призыва к Варфоломею не ехать в Киев

Академик Толочко: Варфоломей стал "нежелательным" на Украине, после вмешательства в дела страны

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей стал "нежелательным человеком" на Украине, после того как вмешался во внутренние дела страны, незаконно и не спрашивая мнения народа, создал неканоническую раскольническую Православную церковь Украины, заявил РИА Новости украинский историк, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко, который ранее подписал открытое письмо украинских деятелей культуры, науки и спорта к патриарху Варфоломею.
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом и примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины, которое состоится 22-24 августа. Последний раз патриарх Варфоломей был на Украине в 2008 году.
В связи с предстоящим визитом патриарха Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха отказаться от посещения Украины. Об этом во вторник сообщил Центр информации Украинской православной церкви. Авторы письма призвали Варфоломея "пересмотреть свои планы" и отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление неканонической Православной церкви Украины томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".
Обращение подписали академик Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, академик Национальной академии правовых наук Украины Виталий Журавский, лауреат Государственной премии УССР и Украины, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко, музыкант и продюсер Олег Карамазов, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский, президент медиахолдинга "Новости" Егор Бенкендорф, телепродюсер Юрий Молчанов и другие.
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"Я подписал это письмо, потому что считаю, что Константинопольский патриарх Варфоломей несколько лет назад создал у нас в Украине церковь ПЦУ (неканоническую Православную церковь Украины – ред.) незаконно, не спрашивая у народа", - сказал Толочко.
По его словам, на Украине есть Украинская православная церковь, "которая находится в каноническом единстве с Московским патриархатом - и это давние традиции".
"Мне представляется, что такое нахальное, брутальное вмешательство в наши украинские дела делает патриарха Варфоломея человеком нерукопожатным и нежелательным в Украине", - заключил академик.
В свою очередь, украинский музыкант и продюсер, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов, также подписавший письмо, рассказал РИА Новости, что обращение на английском и греческом языках "направлено на официальный электронный адрес патриарха Варфоломея, однако ответа пока нет".
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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РелигияУкраинаУкраинская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Петр Толочко
 
 
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