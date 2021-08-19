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https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html
В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса
В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.08.2021
В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса
Чат-бот "Будем здоровы!" по вопросам вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана в мессенджере Telegram, сообщает республиканское агентство... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:21
2021-08-19T17:21
республика татарстан
общество
айрат фаррахов
госдума рф
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Чат-бот "Будем здоровы!" по вопросам вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана в мессенджере Telegram, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", выступившее инициатором и разработчиком бота."С помощью Telegram-бота татарстанцы могут узнать ближайший пункт вакцинации в своем городе или районе, записаться на вакцинацию, изучить ответы на самые часто задаваемые вопросы о вакцинах, а также поделиться важной информацией со своими близкими и друзьями. Чтобы запустить бота, нужно перейти по ссылке https://t.me/vaccine_rt_bot или набрать в поиске @vaccine_rt_bot", - говорится в сообщении.Руководитель агентства "Татмедиа" Айдар Салимгараев подчеркнул, что всестороннее информирование жителей республики о возможностях вакцинации – главная задача. По его словам, необходимо обеспечить людей достоверной, объективной и нужной информацией, чтобы они могли, изучив ее, сделать выбор и принять решение о том, делать ли прививку."Крайне важно, чтобы получение информации было доступным, оперативным и простым – каждый пользователь Telegram теперь имеет возможность в один клик получить ответы на главные вопросы о вакцинах", – отметил Салимгараев.Telegram-бот дает пользователям возможности найти пункты вакцинации в своем районе. Для этого нужно выбрать в списке город или поселок, в ответ бот покажет список пунктов вакцинации с адресами и графиком работы. В перечне вопросов о вакцинации, ответы на которые предлагает Telegram-бот, 11 самых главных вопросов о том, как проводится прививка, кто находится в группах риска, о противопоказаниях, о возможных реакциях организма на прививку."Порекомендую Telegram-бот всем своим друзьям и близким. Призываю татарстанцев воспользоваться сервисом, чтобы узнать больше о вакцинации. Решение каждый принимает сам, здесь нет места принуждению… При этом мы продолжаем наблюдать распространение в разных источниках и соцсетях неверной, фейковой и просто абсурдной информации о вакцинах. Задача государства – доставить каждому человеку исчерпывающую, достоверную, актуальную информацию для принятия решения", - заявил депутат Госдумы от Татарстана, врач с 20-летним стажем Айрат Фаррахов.
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общество, айрат фаррахов, госдума рф, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:21 19.08.2021
 
В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса

Telegram-бот "Будем здоровы!" по вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Чат-бот "Будем здоровы!" по вопросам вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана в мессенджере Telegram, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", выступившее инициатором и разработчиком бота.
"С помощью Telegram-бота татарстанцы могут узнать ближайший пункт вакцинации в своем городе или районе, записаться на вакцинацию, изучить ответы на самые часто задаваемые вопросы о вакцинах, а также поделиться важной информацией со своими близкими и друзьями. Чтобы запустить бота, нужно перейти по ссылке https://t.me/vaccine_rt_bot или набрать в поиске @vaccine_rt_bot", - говорится в сообщении.
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Руководитель агентства "Татмедиа" Айдар Салимгараев подчеркнул, что всестороннее информирование жителей республики о возможностях вакцинации – главная задача. По его словам, необходимо обеспечить людей достоверной, объективной и нужной информацией, чтобы они могли, изучив ее, сделать выбор и принять решение о том, делать ли прививку.
"Крайне важно, чтобы получение информации было доступным, оперативным и простым – каждый пользователь Telegram теперь имеет возможность в один клик получить ответы на главные вопросы о вакцинах", – отметил Салимгараев.
Telegram-бот дает пользователям возможности найти пункты вакцинации в своем районе. Для этого нужно выбрать в списке город или поселок, в ответ бот покажет список пунктов вакцинации с адресами и графиком работы. В перечне вопросов о вакцинации, ответы на которые предлагает Telegram-бот, 11 самых главных вопросов о том, как проводится прививка, кто находится в группах риска, о противопоказаниях, о возможных реакциях организма на прививку.
"Порекомендую Telegram-бот всем своим друзьям и близким. Призываю татарстанцев воспользоваться сервисом, чтобы узнать больше о вакцинации. Решение каждый принимает сам, здесь нет места принуждению… При этом мы продолжаем наблюдать распространение в разных источниках и соцсетях неверной, фейковой и просто абсурдной информации о вакцинах. Задача государства – доставить каждому человеку исчерпывающую, достоверную, актуальную информацию для принятия решения", - заявил депутат Госдумы от Татарстана, врач с 20-летним стажем Айрат Фаррахов.
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