В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса
Telegram-бот "Будем здоровы!" по вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Чат-бот "Будем здоровы!" по вопросам вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана в мессенджере Telegram, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", выступившее инициатором и разработчиком бота.
"С помощью Telegram-бота татарстанцы могут узнать ближайший пункт вакцинации в своем городе или районе, записаться на вакцинацию, изучить ответы на самые часто задаваемые вопросы о вакцинах, а также поделиться важной информацией со своими близкими и друзьями. Чтобы запустить бота, нужно перейти по ссылке https://t.me/vaccine_rt_bot или набрать в поиске @vaccine_rt_bot", - говорится в сообщении.
Руководитель агентства "Татмедиа" Айдар Салимгараев подчеркнул, что всестороннее информирование жителей республики о возможностях вакцинации – главная задача. По его словам, необходимо обеспечить людей достоверной, объективной и нужной информацией, чтобы они могли, изучив ее, сделать выбор и принять решение о том, делать ли прививку.
"Крайне важно, чтобы получение информации было доступным, оперативным и простым – каждый пользователь Telegram теперь имеет возможность в один клик получить ответы на главные вопросы о вакцинах", – отметил Салимгараев.
Telegram-бот дает пользователям возможности найти пункты вакцинации в своем районе. Для этого нужно выбрать в списке город или поселок, в ответ бот покажет список пунктов вакцинации с адресами и графиком работы. В перечне вопросов о вакцинации, ответы на которые предлагает Telegram-бот, 11 самых главных вопросов о том, как проводится прививка, кто находится в группах риска, о противопоказаниях, о возможных реакциях организма на прививку.
"Порекомендую Telegram-бот всем своим друзьям и близким. Призываю татарстанцев воспользоваться сервисом, чтобы узнать больше о вакцинации. Решение каждый принимает сам, здесь нет места принуждению… При этом мы продолжаем наблюдать распространение в разных источниках и соцсетях неверной, фейковой и просто абсурдной информации о вакцинах. Задача государства – доставить каждому человеку исчерпывающую, достоверную, актуальную информацию для принятия решения", - заявил депутат Госдумы от Татарстана, врач с 20-летним стажем Айрат Фаррахов.