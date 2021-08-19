https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746422286.html

В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса

В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.08.2021

В Татарстане запустили Telegram-бот по вакцинации от коронавируса

Чат-бот "Будем здоровы!" по вопросам вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана в мессенджере Telegram, сообщает республиканское агентство... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:21

2021-08-19T17:21

2021-08-19T17:21

республика татарстан

общество

айрат фаррахов

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Чат-бот "Будем здоровы!" по вопросам вакцинации против коронавируса заработал для жителей Татарстана в мессенджере Telegram, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", выступившее инициатором и разработчиком бота."С помощью Telegram-бота татарстанцы могут узнать ближайший пункт вакцинации в своем городе или районе, записаться на вакцинацию, изучить ответы на самые часто задаваемые вопросы о вакцинах, а также поделиться важной информацией со своими близкими и друзьями. Чтобы запустить бота, нужно перейти по ссылке https://t.me/vaccine_rt_bot или набрать в поиске @vaccine_rt_bot", - говорится в сообщении.Руководитель агентства "Татмедиа" Айдар Салимгараев подчеркнул, что всестороннее информирование жителей республики о возможностях вакцинации – главная задача. По его словам, необходимо обеспечить людей достоверной, объективной и нужной информацией, чтобы они могли, изучив ее, сделать выбор и принять решение о том, делать ли прививку."Крайне важно, чтобы получение информации было доступным, оперативным и простым – каждый пользователь Telegram теперь имеет возможность в один клик получить ответы на главные вопросы о вакцинах", – отметил Салимгараев.Telegram-бот дает пользователям возможности найти пункты вакцинации в своем районе. Для этого нужно выбрать в списке город или поселок, в ответ бот покажет список пунктов вакцинации с адресами и графиком работы. В перечне вопросов о вакцинации, ответы на которые предлагает Telegram-бот, 11 самых главных вопросов о том, как проводится прививка, кто находится в группах риска, о противопоказаниях, о возможных реакциях организма на прививку."Порекомендую Telegram-бот всем своим друзьям и близким. Призываю татарстанцев воспользоваться сервисом, чтобы узнать больше о вакцинации. Решение каждый принимает сам, здесь нет места принуждению… При этом мы продолжаем наблюдать распространение в разных источниках и соцсетях неверной, фейковой и просто абсурдной информации о вакцинах. Задача государства – доставить каждому человеку исчерпывающую, достоверную, актуальную информацию для принятия решения", - заявил депутат Госдумы от Татарстана, врач с 20-летним стажем Айрат Фаррахов.

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, айрат фаррахов, госдума рф, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19