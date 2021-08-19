https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746303148.html

Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 19.08.2021

Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

Информация по вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ будет представлена в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения, заявил... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:42

2021-08-19T08:42

2021-08-19T08:54

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алексей мазус

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Информация по вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ будет представлена в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19. Представитель городского комитета по здравоохранению заявил РИА Новости, что жалобы на отказ в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в комитет не поступали и "это единичные случаи"."Начата масштабная совместная работа территориальных центров СПИД и Ассоциации НКО для содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации по мотивации и привлечению ВИЧ-положительных пациентов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновлённых Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации",- сказал Мазус журналистам.Он отметил, что вакцинация для профилактики коронавируса рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным пациентам, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки."Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ", - пояснил Мазус.

https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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