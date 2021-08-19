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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746303148.html
Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ
Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ
Информация по вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ будет представлена в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения, заявил... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:42
2021-08-19T08:54
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общество
вич
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
алексей мазус
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Информация по вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ будет представлена в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19. Представитель городского комитета по здравоохранению заявил РИА Новости, что жалобы на отказ в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в комитет не поступали и "это единичные случаи"."Начата масштабная совместная работа территориальных центров СПИД и Ассоциации НКО для содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации по мотивации и привлечению ВИЧ-положительных пациентов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновлённых Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации",- сказал Мазус журналистам.Он отметил, что вакцинация для профилактики коронавируса рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным пациентам, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки."Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ", - пояснил Мазус.
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общество, вич, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, алексей мазус, вакцинация россиян от covid-19
08:42 19.08.2021 (обновлено: 08:54 19.08.2021)
 
Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ

Эксперт Мазус: информацию о вакцинации от COVID-19 людей с ВИЧ добавят в рекомендации Минздрава

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Информация по вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ будет представлена в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19. Представитель городского комитета по здравоохранению заявил РИА Новости, что жалобы на отказ в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в комитет не поступали и "это единичные случаи".
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"Начата масштабная совместная работа территориальных центров СПИД и Ассоциации НКО для содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации по мотивации и привлечению ВИЧ-положительных пациентов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновлённых Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации",- сказал Мазус журналистам.
Он отметил, что вакцинация для профилактики коронавируса рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным пациентам, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки.
"Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ", - пояснил Мазус.
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