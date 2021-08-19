15:04 19.08.2021 (обновлено: 16:32 19.08.2021)
В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками
Начальника управления ГИБДД по Тюменской области уволили после возбуждения дела о взятках за права
ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, уволен из органов, сообщили РИА Новости в региональной полиции в четверг.
По данным СК, в апреле этого года в отношении офицера было возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере".
"Сотрудник в августе уволен из органов внутренних дел. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года не желающие сдавать экзамены для получения водительских удостоверений люди передавали посреднику деньги, который "адресовал просьбы" о выдаче прав начальнику УГИБДД. А тот в свою очередь давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о "приеме экзаменов без фактической их сдачи", считает следствие.
Имя обвиняемого в следствии и полиции не раскрывают, но, согласно сайту УМВД, с декабря 2018 года УГИБДД возглавлял полковник Александр Селюнин.
На начальника УГИБДД следствие вышло, расследуя уголовное дело в отношении его подчиненного – начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы. Ему тоже вменяют взятки.