https://ria.ru/20210819/uvolnenie-1746365671.html

В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками

В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками - РИА Новости, 19.08.2021

В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками

Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, уволен из органов, сообщили РИА Новости в региональной полиции в четверг. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:04

2021-08-19T15:04

2021-08-19T16:32

происшествия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, уволен из органов, сообщили РИА Новости в региональной полиции в четверг.По данным СК, в апреле этого года в отношении офицера было возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере".По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года не желающие сдавать экзамены для получения водительских удостоверений люди передавали посреднику деньги, который "адресовал просьбы" о выдаче прав начальнику УГИБДД. А тот в свою очередь давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о "приеме экзаменов без фактической их сдачи", считает следствие.Имя обвиняемого в следствии и полиции не раскрывают, но, согласно сайту УМВД, с декабря 2018 года УГИБДД возглавлял полковник Александр Селюнин.На начальника УГИБДД следствие вышло, расследуя уголовное дело в отношении его подчиненного – начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы. Ему тоже вменяют взятки.

https://ria.ru/20210819/arest-1746361585.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)