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В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками
В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками - РИА Новости, 19.08.2021
В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками
Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, уволен из органов, сообщили РИА Новости в региональной полиции в четверг. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:04
2021-08-19T16:32
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, уволен из органов, сообщили РИА Новости в региональной полиции в четверг.По данным СК, в апреле этого года в отношении офицера было возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере".По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года не желающие сдавать экзамены для получения водительских удостоверений люди передавали посреднику деньги, который "адресовал просьбы" о выдаче прав начальнику УГИБДД. А тот в свою очередь давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о "приеме экзаменов без фактической их сдачи", считает следствие.Имя обвиняемого в следствии и полиции не раскрывают, но, согласно сайту УМВД, с декабря 2018 года УГИБДД возглавлял полковник Александр Селюнин.На начальника УГИБДД следствие вышло, расследуя уголовное дело в отношении его подчиненного – начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы. Ему тоже вменяют взятки.
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
15:04 19.08.2021 (обновлено: 16:32 19.08.2021)
 
В Тюмени главу УГИБДД уволили на фоне скандала со взятками

Начальника управления ГИБДД по Тюменской области уволили после возбуждения дела о взятках за права

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, уволен из органов, сообщили РИА Новости в региональной полиции в четверг.
По данным СК, в апреле этого года в отношении офицера было возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере".
"Сотрудник в августе уволен из органов внутренних дел. В отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года не желающие сдавать экзамены для получения водительских удостоверений люди передавали посреднику деньги, который "адресовал просьбы" о выдаче прав начальнику УГИБДД. А тот в свою очередь давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о "приеме экзаменов без фактической их сдачи", считает следствие.
Имя обвиняемого в следствии и полиции не раскрывают, но, согласно сайту УМВД, с декабря 2018 года УГИБДД возглавлял полковник Александр Селюнин.
На начальника УГИБДД следствие вышло, расследуя уголовное дело в отношении его подчиненного – начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы. Ему тоже вменяют взятки.
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ПроисшествияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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