https://ria.ru/20210819/ucheniya-1746462900.html

МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными

МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными - РИА Новости, 19.08.2021

МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными

Москва расценивает учения НАТО на восточном фланге как провокационные, а в нынешних условиях - как минимум недальновидные, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:07

2021-08-19T21:07

2021-08-19T21:08

москва

нато

прибалтика

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва расценивает учения НАТО на восточном фланге как провокационные, а в нынешних условиях - как минимум недальновидные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ротационное так называемое присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырёх натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой", - сказала Захарова на брифинге.Даже на фоне пандемии альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия "сопоставимому противнику", под которым, как указала Захарова, подразумевается Россия."Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными. Прибалтийские государства зачастую оказываются среди ключевых сторонников антироссийской линии и старательно поддерживают миф о некой возможности вторжения России", - подчеркнула она.В то же время руководство НАТО продолжает развивать пропагандистский тезис о необходимости силового сдерживания Москвы, отметила Захарова."Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост. Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе - это Россия", - сказала она.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210818/voyna-1746180445.html

https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html

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москва, нато, прибалтика, мария захарова, россия