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МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными
МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными - РИА Новости, 19.08.2021
МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными
Москва расценивает учения НАТО на восточном фланге как провокационные, а в нынешних условиях - как минимум недальновидные, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:07
2021-08-19T21:08
москва
нато
прибалтика
мария захарова
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва расценивает учения НАТО на восточном фланге как провокационные, а в нынешних условиях - как минимум недальновидные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ротационное так называемое присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырёх натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой", - сказала Захарова на брифинге.Даже на фоне пандемии альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия "сопоставимому противнику", под которым, как указала Захарова, подразумевается Россия."Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными. Прибалтийские государства зачастую оказываются среди ключевых сторонников антироссийской линии и старательно поддерживают миф о некой возможности вторжения России", - подчеркнула она.В то же время руководство НАТО продолжает развивать пропагандистский тезис о необходимости силового сдерживания Москвы, отметила Захарова."Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост. Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе - это Россия", - сказала она.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210818/voyna-1746180445.html
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москва, нато, прибалтика, мария захарова, россия
21:07 19.08.2021 (обновлено: 21:08 19.08.2021)
 
МИД назвал учения НАТО на восточном фланге недальновидными

Представитель МИД Захарова: Россия расценивает учения НАТО на восточном фланге как недальновидные

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащие на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва расценивает учения НАТО на восточном фланге как провокационные, а в нынешних условиях - как минимум недальновидные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ротационное так называемое присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырёх натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой", - сказала Захарова на брифинге.
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Даже на фоне пандемии альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия "сопоставимому противнику", под которым, как указала Захарова, подразумевается Россия.
"Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными. Прибалтийские государства зачастую оказываются среди ключевых сторонников антироссийской линии и старательно поддерживают миф о некой возможности вторжения России", - подчеркнула она.
В то же время руководство НАТО продолжает развивать пропагандистский тезис о необходимости силового сдерживания Москвы, отметила Захарова.
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"Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост. Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе - это Россия", - сказала она.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
МоскваНАТОПрибалтикаМария ЗахароваРоссия
 
 
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