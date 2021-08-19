https://ria.ru/20210819/tyumen-1746383131.html

СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки

СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 19.08.2021

СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки

Тело, найденное сегодня в Тюмени, принадлежит пропавшей восьмилетней девочке, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:49

2021-08-19T16:49

2021-08-19T17:45

происшествия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

александр моор

россия

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746347314_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_875d9e9f9662d65d6863d8a036529119.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тело, найденное сегодня в Тюмени, принадлежит пропавшей восьмилетней девочке, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, пакет с останками ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное. "Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей", — сказала Петренко.Следователи назначили необходимые экспертизы, устанавливаются причина и время смерти ребенка, а также другие обстоятельства преступления. Девочка пропала 30 июня — она ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В поисках участвовали сотрудники СК и полиции, волонтеры и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как сообщили в пресс-службе Центра управления регионом, пакет с останками обнаружили в районе Лесобазы — рядом с заправкой на улице Домостроителей, примерно в двух километрах от дома пропавшей. По словам волонтеров, этот район уже прочесывали, но ничего подозрительного не было.

https://ria.ru/20210819/tyumen-1746378085.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей. 2021-08-19T16:49 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, александр моор, россия, убийство девочки в тюмени