https://ria.ru/20210819/tyumen-1746383131.html
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 19.08.2021
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки
Тело, найденное сегодня в Тюмени, принадлежит пропавшей восьмилетней девочке, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:49
2021-08-19T16:49
2021-08-19T17:45
происшествия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
александр моор
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тело, найденное сегодня в Тюмени, принадлежит пропавшей восьмилетней девочке, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, пакет с останками ребенка обнаружили на берегу озера Оброчное. "Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей", — сказала Петренко.Следователи назначили необходимые экспертизы, устанавливаются причина и время смерти ребенка, а также другие обстоятельства преступления. Девочка пропала 30 июня — она ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В поисках участвовали сотрудники СК и полиции, волонтеры и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как сообщили в пресс-службе Центра управления регионом, пакет с останками обнаружили в районе Лесобазы — рядом с заправкой на улице Домостроителей, примерно в двух километрах от дома пропавшей. По словам волонтеров, этот район уже прочесывали, но ничего подозрительного не было.
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Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени
В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.
2021-08-19T16:49
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происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, александр моор, россия, убийство девочки в тюмени
16:49 19.08.2021 (обновлено: 17:45 19.08.2021)
СК раскрыл детали обнаружения тела пропавшей в Тюмени девочки
Тело, найденное в Тюмени, принадлежит пропавшей в июне восьмилетней девочке