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Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям
Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям - РИА Новости, 19.08.2021
Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям
25 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная запуску туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям.
2021-08-19T15:00
2021-08-19T15:00
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;- представитель туроператоров России Тарас ДЕМУРА.Предстоящей осенью у туристов появится возможность поближе познакомиться еще с двумя российскими регионами, которым есть чем впечатлить даже опытных путешественников, – Республикой Татарстан и Тюменской областью. Чартерные программы при поддержке Федерального агентства по туризму и региональных властей запустит туроператор TUIРоссия. Реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года, в Казань – 13 сентября 2021 года. Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:00 19.08.2021
 

Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям

Читать ria.ru в
25 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная запуску туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям.
Задать вопрос
Участники:
- президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- представитель туроператоров России Тарас ДЕМУРА.

Предстоящей осенью у туристов появится возможность поближе познакомиться еще с двумя российскими регионами, которым есть чем впечатлить даже опытных путешественников, – Республикой Татарстан и Тюменской областью. Чартерные программы при поддержке Федерального агентства по туризму и региональных властей запустит туроператор TUIРоссия. Реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года, в Казань – 13 сентября 2021 года. Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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