https://ria.ru/20210819/turizm-1746365170.html

Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям

Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям - РИА Новости, 19.08.2021

Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям

25 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная запуску туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям.

2021-08-19T15:00

2021-08-19T15:00

2021-08-19T15:00

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;- представитель туроператоров России Тарас ДЕМУРА.Предстоящей осенью у туристов появится возможность поближе познакомиться еще с двумя российскими регионами, которым есть чем впечатлить даже опытных путешественников, – Республикой Татарстан и Тюменской областью. Чартерные программы при поддержке Федерального агентства по туризму и региональных властей запустит туроператор TUIРоссия. Реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года, в Казань – 13 сентября 2021 года. Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы