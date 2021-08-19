Онлайн-конференция о турпрограммах по внутрироссийским направлениям
25 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная запуску туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям.
Участники:
- президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- представитель туроператоров России Тарас ДЕМУРА.
Предстоящей осенью у туристов появится возможность поближе познакомиться еще с двумя российскими регионами, которым есть чем впечатлить даже опытных путешественников, – Республикой Татарстан и Тюменской областью. Чартерные программы при поддержке Федерального агентства по туризму и региональных властей запустит туроператор TUIРоссия. Реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года, в Казань – 13 сентября 2021 года. Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- представитель туроператоров России Тарас ДЕМУРА.
Предстоящей осенью у туристов появится возможность поближе познакомиться еще с двумя российскими регионами, которым есть чем впечатлить даже опытных путешественников, – Республикой Татарстан и Тюменской областью. Чартерные программы при поддержке Федерального агентства по туризму и региональных властей запустит туроператор TUIРоссия. Реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года, в Казань – 13 сентября 2021 года. Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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