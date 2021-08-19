https://ria.ru/20210819/trenirovka-1746444263.html

На Москве-реке прошла тренировка столичных спасателей

На Москве-реке прошла тренировка столичных спасателей - РИА Новости, 19.08.2021

На Москве-реке прошла тренировка столичных спасателей

Тренировка столичных спасателей прошла на Москве-реке на корабле "Полковник Чернышев" департамента ГОЧСиПБ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:00

2021-08-19T19:00

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Тренировка столичных спасателей прошла на Москве-реке на корабле "Полковник Чернышев" департамента ГОЧСиПБ, передает корреспондент РИА Новости.В ходе тренировки спасатели заложили дымовую шашку на острове "Бобровый" для отработки тушения ландшафтного пожара. Для ликвидации возгорания использовались три лафетных ствола производительностью 100 литров в секунду каждый.Спасатели проработали установку боровых заграждений для локализации и предотвращения распространения нефтепродуктов при условном аварийном разливе на поверхности воды.Ещё один этап тренировки — поиск, спасение и оказание первой помощи утопающим. Для отработки поиска тела затонувшего человека использовался манекен, также на нем отрабатывали оказание первой помощи.В отработке спасения утопающего участвовали уже люди в гидрокостюмах. Побыть в роли утопающих удалось и корреспонденту агентства.Подобные крупные тренировки проходят в столице раз в квартал, менее масштабные — чаще раза в месяц. В ней участвовали спасатели столичного пожарно-спасательного центра и московские спасатели на воде.Корабль "Полковник Чернышёв" — единственное в своём роде многоцелевое пожарно-спасательное судно на Москве-реке.

https://ria.ru/20210809/zhenschina-1745120376.html

https://ria.ru/20210720/spasateli-1741877616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тренировка столичных спасателей на Москве-реке Корреспондент РИА Новости приняла участие в тренировке столичных спасателей на Москве-реке. Она выступила в роли утопающей, но искусственное дыхание ей делать не пришлось – для этого пригодился манекен. 2021-08-19T19:00 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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