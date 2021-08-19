https://ria.ru/20210819/tok-1746321551.html

В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током

В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током - РИА Новости, 19.08.2021

В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:10

2021-08-19T11:10

2021-08-19T11:10

происшествия

челябинская область

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к оголенному электрокабелю во дворе дома, дело направили в суд, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.Вечером 6 июня на территории жилого комплекса Челябинска 10-летний мальчик погиб, прикоснувшись к оголенному электрическому кабелю, торчавшему из земли. Обвиняемый, в чьи должностные обязанности входил надлежащий осмотр и ремонт электрооборудования, своевременно не выявил и не устранил указанную неисправность."Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании (Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/podrostok-1744607991.html

челябинская область

челябинск

россия

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