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В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током - РИА Новости, 19.08.2021
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:10
2021-08-19T11:10
2021-08-19T11:10
происшествия
челябинская область
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к оголенному электрокабелю во дворе дома, дело направили в суд, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.Вечером 6 июня на территории жилого комплекса Челябинска 10-летний мальчик погиб, прикоснувшись к оголенному электрическому кабелю, торчавшему из земли. Обвиняемый, в чьи должностные обязанности входил надлежащий осмотр и ремонт электрооборудования, своевременно не выявил и не устранил указанную неисправность."Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании (Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинская область, челябинск, россия
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током во дворе дома