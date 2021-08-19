Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/tok-1746321551.html
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током - РИА Новости, 19.08.2021
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:10
2021-08-19T11:10
происшествия
челябинская область
челябинск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к оголенному электрокабелю во дворе дома, дело направили в суд, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.Вечером 6 июня на территории жилого комплекса Челябинска 10-летний мальчик погиб, прикоснувшись к оголенному электрическому кабелю, торчавшему из земли. Обвиняемый, в чьи должностные обязанности входил надлежащий осмотр и ремонт электрооборудования, своевременно не выявил и не устранил указанную неисправность."Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании (Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210806/podrostok-1744607991.html
челябинская область
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, челябинская область, челябинск, россия
11:10 19.08.2021
 
В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током

В Челябинске энергетик ответит в суде за смерть ребенка от удара током во дворе дома

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг - РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании в Челябинске после гибели мальчика, прикоснувшегося к оголенному электрокабелю во дворе дома, дело направили в суд, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.
Вечером 6 июня на территории жилого комплекса Челябинска 10-летний мальчик погиб, прикоснувшись к оголенному электрическому кабелю, торчавшему из земли. Обвиняемый, в чьи должностные обязанности входил надлежащий осмотр и ремонт электрооборудования, своевременно не выявил и не устранил указанную неисправность.
Табличка с предупреждением о высоком напряжении - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 06:02
В Иркутской области подросток погиб от удара током
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика управляющей компании (Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, уточняется в сообщении.
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Лента новостейМолния