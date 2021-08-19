https://ria.ru/20210819/tekhnika-1746296034.html

Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику

Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику - РИА Новости, 19.08.2021

Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай наладят производство "дешевых копий" американских вертолетов и танков, доставшихся движению... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T03:21

2021-08-19T03:21

2021-08-19T03:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

китай

афганистан

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай наладят производство "дешевых копий" американских вертолетов и танков, доставшихся движению "Талибан"* в Афганистане.Ранее Трамп заявил, что переданные афганской армии боевые вертолеты США теперь будет изучать Россия.Он раскритиковал своего преемника Джо Байдена за то, что тот при выводе американских войск не позаботился о том, чтобы забрать или уничтожить передовые образцы вооружения."Гарантирую, что ими снабдят всех врагов (Соединенных Штатов – ред.), чтобы они наладили выпуск их дешевых версий. Их скопируют, это позор", - добавил он.Американцы признают, что в руки талибов попало много оружия и оборудования, которым они на протяжении двух десятков лет снабжали афганские правительственные силы.Трамп заявил, что на месте Байдена он бы вывез оружие и, возможно, взорвал бы американские военные базы. "Таков был наш план, и он был бы очень успешен, но, к сожалению, они сделали по-своему", - сказал он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746293583.html

сша

китай

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, джо байден, дональд трамп, россия