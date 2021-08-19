https://ria.ru/20210819/taliban-1746462551.html

СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана

СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021

СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана

Движение "Талибан"* начало переговоры о будущем служащих ВС Афганистана. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:05

2021-08-19T21:05

2021-08-19T21:06

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* начало переговоры о будущем служащих ВС Афганистана.Лидеры движения начали обсуждать судьбу сотрудников сил безопасности Афганистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.По словам представителя "Талибана"*, командиры и старшие члены движения также начали регистрацию оружия и техники, оставленного силами США и НАТО после ухода из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

сша

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия