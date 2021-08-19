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СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана
СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана
Движение "Талибан"* начало переговоры о будущем служащих ВС Афганистана. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:05
2021-08-19T21:06
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талибан
афганистан
нато
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* начало переговоры о будущем служащих ВС Афганистана.Лидеры движения начали обсуждать судьбу сотрудников сил безопасности Афганистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.По словам представителя "Талибана"*, командиры и старшие члены движения также начали регистрацию оружия и техники, оставленного силами США и НАТО после ухода из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
21:05 19.08.2021 (обновлено: 21:06 19.08.2021)
 
СМИ: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана

Рейтер: лидеры "Талибана"* начали переговоры о будущем служащих ВС Афганистана

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации "Талибана"
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* начало переговоры о будущем служащих ВС Афганистана.
Лидеры движения начали обсуждать судьбу сотрудников сил безопасности Афганистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 18:27Захват власти в Афганистане талибами
Представитель "Талибана"* заявил, что Афганистан не будет демократией
По словам представителя "Талибана"*, командиры и старшие члены движения также начали регистрацию оружия и техники, оставленного силами США и НАТО после ухода из Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
 
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