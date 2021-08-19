https://ria.ru/20210819/taliban-1746436023.html

Пентагон не решился признать "Талибан"* законной властью в Афганистане

Пентагон не решился признать "Талибан"* законной властью в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

Пентагон не решился признать "Талибан"* законной властью в Афганистане

Представитель Пентагона Джон Кирби не дал ответа и переадресовал в госдепартамент вопрос о том, признают ли США движение "Талибан"* в качестве законной власти... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:17

2021-08-19T18:17

2021-08-19T18:34

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афганистан

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби не дал ответа и переадресовал в госдепартамент вопрос о том, признают ли США движение "Талибан"* в качестве законной власти Афганистана."Это вопрос для госдепартамента. Министерство обороны сфокусировано на проведении эвакуации", - сказал он в ответ на вопрос о том, признают ли власти США "Талибан" в качестве законной власти Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/krizis-1746362007.html

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афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша