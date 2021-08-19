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В Туве маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
В Туве маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.08.2021
В Туве маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в тувинском поселке Каа-Хем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:09
2021-08-19T17:09
2021-08-19T17:09
происшествия
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авто
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутки в тувинском поселке Каа-Хем, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."На пересечении улиц Таежная и Пионерская поселка городского типа Каа-Хем произошло столкновение двух автомашин, одно из которых маршрутное транспортное средство "Газель". В результате ДТП в республиканскую больницу доставлены семь пострадавших, четверо из которых находились в маршрутке, остальные три участника дорожного движения, в числе которых двое малолетних детей, - в легковой автомашине", - говорится в сообщении.По предварительной информации ведомства, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. Сообщается, что в "Газели" находились десять человек – машина опрокинулась набок. На месте работают следователи. Состояние пострадавших выясняется.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745726611.html
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происшествия, республика тыва, авто, россия
В Туве маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
МВД: в Туве при столкновении легковушки и маршрутки пострадали семь человек