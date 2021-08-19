https://ria.ru/20210819/soglasheniya-1746360382.html

Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей

Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2021

Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует подписать на форуме "Армия-2021" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей на... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:33

2021-08-19T14:33

2021-08-19T20:43

новости компаний - экономика

ростех

новикомбанк

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует подписать на форуме "Армия-2021" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей, сообщает банк.Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Московской области. Новикомбанк выступает генеральным финансовым партнером форума.В частности, планируется подписать соглашения по проектам диверсификации производства, которые будут реализованы банком совместно с АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО "Швабе".В рамках деловой программы форума также состоится круглый стол "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий" с участием представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и промпредприятий.

https://ria.ru/20210727/soglasheniya-1743152061.html

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2021

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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк, форум "армия — 2021"