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Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей
Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2021
Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует подписать на форуме "Армия-2021" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей на... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:33
2021-08-19T20:43
новости компаний - экономика
ростех
новикомбанк
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует подписать на форуме "Армия-2021" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей, сообщает банк.Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Московской области. Новикомбанк выступает генеральным финансовым партнером форума.В частности, планируется подписать соглашения по проектам диверсификации производства, которые будут реализованы банком совместно с АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО "Швабе".В рамках деловой программы форума также состоится круглый стол "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий" с участием представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и промпредприятий.
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новости компаний - экономика, ростех, новикомбанк, форум "армия — 2021"
14:33 19.08.2021 (обновлено: 20:43 19.08.2021)
 

Новикомбанк заключит на форуме "Армия-2021" соглашения на 80 млрд рублей

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, планирует подписать на форуме "Армия-2021" соглашения с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму свыше 80 миллиардов рублей, сообщает банк.
Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Московской области. Новикомбанк выступает генеральным финансовым партнером форума.
"В этом году на форуме запланировано подписание более двух десятков договоров. Банк намерен поддержать ведущие высокотехнологичные предприятия и направить финансирование в размере более 80 миллиардов рублей на импортозамещение, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей страны", - говорится в сообщении.
В частности, планируется подписать соглашения по проектам диверсификации производства, которые будут реализованы банком совместно с АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО "Швабе".
"Мы активно помогаем предприятиям Ростеха наращивать производство гражданской продукции и запланировали подписание ряда значимых соглашений, направленных на поддержку проектов по диверсификации. Наши специалисты могут просчитать риски, оценить формат финансирования конкретной компании в актуальных условиях и предложить наиболее выгодную финансовую модель", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
В рамках деловой программы форума также состоится круглый стол "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий" с участием представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и промпредприятий.
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Новости компаний - ЭкономикаРостехНовикомбанкФорум "Армия — 2021"
 
 
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