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Во Вьетнаме оштрафовали россиянина за нарушение комендантского часа
Во Вьетнаме оштрафовали россиянина за нарушение комендантского часа - РИА Новости, 19.08.2021
Во Вьетнаме оштрафовали россиянина за нарушение комендантского часа
Россиянин, которого полиция города Хошимин застала на улице после 18.00 - начала "комендантского часа" в рамках "Приказа о социальном дистанцировании",... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:29
2021-08-19T15:29
2021-08-19T16:27
в мире
хошимин
вьетнам
здоровье - общество
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БАНГКОК, 19 авг – РИА Новости. Россиянин, которого полиция города Хошимин застала на улице после 18.00 - начала "комендантского часа" в рамках "Приказа о социальном дистанцировании", действующего сейчас в крупнейшем мегаполисе Вьетнама, получил административный штраф на 2,2 миллиона вьетнамских донгов (96,33 доллара), сообщает в четверг новостной портал VietnamExpress.Жесткий локдаун, включающий запрет на выход из домов и передвижение по улицам с 18.00 до 06.00 (14.00 – 02.00 мск), действует в Хошимине в связи с сильнейшей за время пандемии вспышкой COVID-19, центром которой является главный город южного Вьетнама. Запрет на выход из домов не называется "комендантским часом", однако за его нарушение предусмотрены административные наказания.По данным издания, двадцатипятилетний россиянин, имени которого портал не называет, ехавший на велосипеде по одной из улиц Хошимина после 18.00, был остановлен полицией, говорится в сообщении портала. Отмечается, что молодой человек затеял спор с полицейскими, выкрикивая, что он почувствовал себя "слишком стесненно" в квартире, и что ему была необходима прогулка. По информации портала, который ссылается на полицию, мужчина был задержан, и при задержании оказал сопротивление.Режим локдауна в Хошимине, основном центре распространения третьей волны коронавирусной инфекции во Вьетнаме, будет действовать, как минимум, до 15 сентября, напоминает портал.С 27 апреля 2021 года, со дня, с которого во Вьетнаме отсчитывают начало третьей волны коронавирусной инфекции, в стране заболели 297 921 человек. Из этого количества 159 917 человек заразились COVID19 в городе Хошимине.
https://ria.ru/20210709/tailand-1740601987.html
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в мире, хошимин, вьетнам, здоровье - общество
15:29 19.08.2021 (обновлено: 16:27 19.08.2021)
Во Вьетнаме оштрафовали россиянина за нарушение комендантского часа
Россиянина оштрафовали почти на 100 долларов за нарушение комендантского часа в Хошимине
БАНГКОК, 19 авг – РИА Новости.
Россиянин, которого полиция города Хошимин
застала на улице после 18.00 - начала "комендантского часа" в рамках "Приказа о социальном дистанцировании", действующего сейчас в крупнейшем мегаполисе Вьетнама
, получил административный штраф на 2,2 миллиона вьетнамских донгов (96,33 доллара), сообщает в четверг новостной портал VietnamExpress.
Жесткий локдаун, включающий запрет на выход из домов и передвижение по улицам с 18.00 до 06.00 (14.00 – 02.00 мск), действует в Хошимине в связи с сильнейшей за время пандемии вспышкой COVID-19, центром которой является главный город южного Вьетнама. Запрет на выход из домов не называется "комендантским часом", однако за его нарушение предусмотрены административные наказания.
По данным издания, двадцатипятилетний россиянин, имени которого портал не называет, ехавший на велосипеде по одной из улиц Хошимина после 18.00, был остановлен полицией, говорится в сообщении портала. Отмечается, что молодой человек затеял спор с полицейскими, выкрикивая, что он почувствовал себя "слишком стесненно" в квартире, и что ему была необходима прогулка. По информации портала, который ссылается на полицию, мужчина был задержан, и при задержании оказал сопротивление.
Режим локдауна в Хошимине, основном центре распространения третьей волны коронавирусной инфекции во Вьетнаме, будет действовать, как минимум, до 15 сентября, напоминает портал.
С 27 апреля 2021 года, со дня, с которого во Вьетнаме отсчитывают начало третьей волны коронавирусной инфекции, в стране заболели 297 921 человек. Из этого количества 159 917 человек заразились COVID19 в городе Хошимине.