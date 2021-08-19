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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210819/shkoly-1746387730.html
Все школы Калужской области готовы к новому учебному году
Все школы Калужской области готовы к новому учебному году - РИА Новости, 19.08.2021
Все школы Калужской области готовы к новому учебному году
Все школы в Калужской области на 100% готовы к новому учебному году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:09
2021-08-19T17:09
калужская область
общество
калужская область
татьяна голикова
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 19 авг – РИА Новости. Все школы в Калужской области на 100% готовы к новому учебному году, сообщает правительство региона.В четверг губернатор области Владислав Шапша принял участие в совещании, которое в режиме видеоселектора провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Речь шла о готовности системы образования страны к новому учебному году. В совещании приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы российских регионов."В Калужской области 348 общеобразовательных школ, из которых 336 – государственные и муниципальные. Школ, не принятых комиссиями по причине неготовности к новому учебному году, в регионе нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году в 226 школах проведены ремонты, при этом в 12 образовательных организациях были проведены наиболее значительные ремонты – стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Всего же на эти цели из бюджетов всех уровней направлено 408,8 миллиона рублей.Шапша в своем Telegram-канале рассказал о ряде новшеств, которые ждут калужских школьников. В частности, в новом учебном году в школы региона придут работать 125 молодых педагогов до 35 лет."В дополнение к 282 маршрутам школьных автобусов откроется 10 новых, будут продлены 33. За счет областного бюджета купим семь школьных автобусов", - написал губернатор.Всего 1 сентября за парты школ региона сядут более 113 тысяч учеников, из них более 13 тысяч первоклассников.
https://ria.ru/20210817/sotrudnichestvo-1746107260.html
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общество, калужская область, татьяна голикова, владислав шапша, россия
17:09 19.08.2021
 
Все школы Калужской области готовы к новому учебному году

Все 348 школ в Калужской области готовы к новому учебному году

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 19 авг – РИА Новости. Все школы в Калужской области на 100% готовы к новому учебному году, сообщает правительство региона.
В четверг губернатор области Владислав Шапша принял участие в совещании, которое в режиме видеоселектора провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Речь шла о готовности системы образования страны к новому учебному году. В совещании приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы российских регионов.
Калуга - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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"В Калужской области 348 общеобразовательных школ, из которых 336 – государственные и муниципальные. Школ, не принятых комиссиями по причине неготовности к новому учебному году, в регионе нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в 226 школах проведены ремонты, при этом в 12 образовательных организациях были проведены наиболее значительные ремонты – стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Всего же на эти цели из бюджетов всех уровней направлено 408,8 миллиона рублей.
Шапша в своем Telegram-канале рассказал о ряде новшеств, которые ждут калужских школьников. В частности, в новом учебном году в школы региона придут работать 125 молодых педагогов до 35 лет.
"В дополнение к 282 маршрутам школьных автобусов откроется 10 новых, будут продлены 33. За счет областного бюджета купим семь школьных автобусов", - написал губернатор.
Всего 1 сентября за парты школ региона сядут более 113 тысяч учеников, из них более 13 тысяч первоклассников.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Калужская областьОбществоКалужская областьТатьяна ГоликоваВладислав ШапшаРоссия
 
 
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