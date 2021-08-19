https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746335335.html

Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму

Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму - РИА Новости, 19.08.2021

Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:19

2021-08-19T12:19

2021-08-19T15:31

в мире

украина

киев

владимир зеленский

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168472_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_aaf842d245bdaa5be858dceed15de5ba.jpg

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет".Ранее украинский лидер заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа".Издание "Украинская правда" спросило Зеленского, куда он в первую очередь поедет после возвращения Крыма в состав Украины. "О-о-о, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый Свет", — сказал Зеленский в интервью, опубликованном в четверг.Он также сообщил, что его семья жила скромно и в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.

https://ria.ru/20210817/ukraina-1746085862.html

украина

киев

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, черное море