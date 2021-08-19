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Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму
Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму - РИА Новости, 19.08.2021
Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:19
2021-08-19T15:31
в мире
украина
киев
владимир зеленский
черное море
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет".Ранее украинский лидер заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа".Издание "Украинская правда" спросило Зеленского, куда он в первую очередь поедет после возвращения Крыма в состав Украины. "О-о-о, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый Свет", — сказал Зеленский в интервью, опубликованном в четверг.Он также сообщил, что его семья жила скромно и в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, черное море
12:19 19.08.2021 (обновлено: 15:31 19.08.2021)
 
Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму

Президент Украины Зеленский захотел выпить бокал шампанского "Новый Свет" в Крыму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет".
Ранее украинский лидер заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа".
Издание "Украинская правда" спросило Зеленского, куда он в первую очередь поедет после возвращения Крыма в состав Украины. "О-о-о, у меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый Свет", — сказал Зеленский в интервью, опубликованном в четверг.
Он также сообщил, что его семья жила скромно и в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЧерное море
 
 
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