https://ria.ru/20210819/schenyachiypatrul-1746218276.html

Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5

Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5 - РИА Новости, 19.08.2021

Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5

В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T06:10

2021-08-19T06:10

2021-08-19T06:10

культура

maroon 5

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адам левин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин. Композиция называется "Good Mood". Как ранее рассказывал Левин, у него был мотив записать этот трек. "Я хочу навсегда стать героем для своих детей и всех остальных", — признался он. В клип вошли кадры из мультфильма, на которых появляются главные герои: мальчик Райдер и его отряд щенков-спасателей, а также строки из песни. Мультфильм создал режиссер Кэл Брункер. В нем Райдер и его четвероногие друзья противостоят злодею Хамдингеру, который стал мэром города Приключений. Героям предстоит спасти местных жителей. В этом им помогут гаджеты и новые друзья, среди которых смелая такса по имени Либерти. В российский прокат "Щенячий патруль в кино" выйдет 26 августа.

https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

maroon 5, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , адам левин