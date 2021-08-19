Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/schenyachiypatrul-1746218276.html
Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5
Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5 - РИА Новости, 19.08.2021
Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5
В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T06:10
2021-08-19T06:10
культура
maroon 5
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
адам левин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746217979_307:0:2181:1054_1920x0_80_0_0_c85fe7a284cbcab739e83d63c1feacbb.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин. Композиция называется "Good Mood". Как ранее рассказывал Левин, у него был мотив записать этот трек. "Я хочу навсегда стать героем для своих детей и всех остальных", — признался он. В клип вошли кадры из мультфильма, на которых появляются главные герои: мальчик Райдер и его отряд щенков-спасателей, а также строки из песни. Мультфильм создал режиссер Кэл Брункер. В нем Райдер и его четвероногие друзья противостоят злодею Хамдингеру, который стал мэром города Приключений. Героям предстоит спасти местных жителей. В этом им помогут гаджеты и новые друзья, среди которых смелая такса по имени Либерти. В российский прокат "Щенячий патруль в кино" выйдет 26 августа.
https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746217979_541:0:1946:1054_1920x0_80_0_0_f4f6c02c6582de2656140ef80b8b90ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
maroon 5, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , адам левин
06:10 19.08.2021
 

Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин.
"Ничто так не поднимет вам настроение, как новая песня Адама Левина для анимационного фильма "Щенячий патруль в кино", — говорится в описании видео на YouTube.
Композиция называется "Good Mood". Как ранее рассказывал Левин, у него был мотив записать этот трек. "Я хочу навсегда стать героем для своих детей и всех остальных", — признался он.
В клип вошли кадры из мультфильма, на которых появляются главные герои: мальчик Райдер и его отряд щенков-спасателей, а также строки из песни.
Мультфильм создал режиссер Кэл Брункер. В нем Райдер и его четвероногие друзья противостоят злодею Хамдингеру, который стал мэром города Приключений. Героям предстоит спасти местных жителей. В этом им помогут гаджеты и новые друзья, среди которых смелая такса по имени Либерти.
В российский прокат "Щенячий патруль в кино" выйдет 26 августа.
My Little Pony: Новое поколение
14 августа, 00:22Культура
Вышел трейлер мультфильма "My Little Pony: Новое поколение"
 
КультураMaroon 5Новости культурыКино и сериалычто посмотретьАдам Левин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния