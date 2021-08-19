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Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5
Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5 - РИА Новости, 19.08.2021
Вышла песня к "Щенячьему патрулю в кино", записанная фронтменом Maroon 5
В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T06:10
2021-08-19T06:10
2021-08-19T06:10
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин. Композиция называется "Good Mood". Как ранее рассказывал Левин, у него был мотив записать этот трек. "Я хочу навсегда стать героем для своих детей и всех остальных", — признался он. В клип вошли кадры из мультфильма, на которых появляются главные герои: мальчик Райдер и его отряд щенков-спасателей, а также строки из песни. Мультфильм создал режиссер Кэл Брункер. В нем Райдер и его четвероногие друзья противостоят злодею Хамдингеру, который стал мэром города Приключений. Героям предстоит спасти местных жителей. В этом им помогут гаджеты и новые друзья, среди которых смелая такса по имени Либерти. В российский прокат "Щенячий патруль в кино" выйдет 26 августа.
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maroon 5, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , адам левин
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали музыкальный клип на заглавную песню мультфильма "Щенячий патруль в кино", которую исполнил фронтмен Maroon 5 Адам Левин.
"Ничто так не поднимет вам настроение, как новая песня Адама Левина для анимационного фильма "Щенячий патруль в кино", — говорится в описании видео на YouTube.
Композиция называется "Good Mood". Как ранее рассказывал Левин, у него был мотив записать этот трек. "Я хочу навсегда стать героем для своих детей и всех остальных", — признался
он.
В клип вошли кадры из мультфильма, на которых появляются главные герои: мальчик Райдер и его отряд щенков-спасателей, а также строки из песни.
Мультфильм создал режиссер Кэл Брункер. В нем Райдер и его четвероногие друзья противостоят злодею Хамдингеру, который стал мэром города Приключений. Героям предстоит спасти местных жителей. В этом им помогут гаджеты и новые друзья, среди которых смелая такса по имени Либерти.
В российский прокат "Щенячий патруль в кино" выйдет 26 августа.