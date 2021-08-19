https://ria.ru/20210819/saransk-1746441651.html

Проблемы школьного питания обсудили на родительском форуме в Саранске

Проблемы школьного питания обсудили на родительском форуме в Саранске - РИА Новости, 19.08.2021

Проблемы школьного питания обсудили на родительском форуме в Саранске

Первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания открылся в Саранске в четверг, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:45

2021-08-19T18:45

2021-08-19T18:45

республика мордовия

общество

саранск

общероссийский народный фронт

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания открылся в Саранске в четверг, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Форум собрал более 3 тысяч участников из 85 регионов страны, из них в очном формате - более 50 участников из 19 субъектов РФ. В их числе - руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти РФ, Общественной палаты России, Общероссийского народного фронта, представители специализированных организаций, занимающихся школьным питанием, и научных организаций, а также родители школьников.Врио главы Мордовии Артем Здунов, который возглавляет рабочую группу по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", отметил, что первый год внедрения бесплатного горячего питания показал, что главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания, развитие его инфраструктуры."В ходе неформального общения мы сможем выйти на конкретные предложения, которые будем обсуждать на Государственном совете РФ, который состоится уже через несколько дней. Президент РФ неоднократно указывал на необходимость организации родительского контроля. Нам нужна обратная связь, ведь мы работаем ради здоровья наших детей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Врио главы республики рассказал, что в Мордовии в каждой школе работают комиссии по горячему питанию, куда входят активисты родительского сообщества. Качеством горячего питания школьников удовлетворены 75% родителей, направивших свои оценки по этому вопросу через портал "Госуслуги" и по горячей линии ОНФ "Школьный завтрак", в министерство просвещения России.Как отметил врио главы региона, Мордовия активно взаимодействует с различными специализированными институтами, в частности Институтом отраслевого питания. Сейчас в республике совместно с федеральными экспертами разработан и проходит процедуру общественной и профессиональной экспертизы проект нового единого стандарта питания школьников, в котором обоснованы общие обязательные требования к качеству школьного питания, к меню и ассортименту продуктов, к предприятиям общественного питания в школах, к технологическому процессу приготовления блюд."В проекте стандарта прописаны общие обязательные требования к качеству школьного питания, мы представим его на заседании Госсовета. Мы видим, что все должно происходить централизованно. Необходимо привлекать бизнес. А стандарт самих столовых тоже претерпит определенные изменения вплоть до ресторанного уровня с возможностью аутсорсинга услуг. Мы намерены продолжить активный родительский и общественный контроль. Наш принцип: питание должно быть здоровым, полноценным, качественным и доступным", - подчеркнул Здунов.Он отметил, что рабочая группа вынесет на рассмотрение Госсовета ряд предложений по повышению качества и безопасности питания школьников. В их числе – проведение пилотных проектов по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, формированию производственно-логистической инфраструктуры, а также максимальное использование возможностей региональных АПК за счет организации целевого производства обогащенной продукции, полуфабрикатов и готовых блюд заданного качества для школьного и дошкольного питания.

https://ria.ru/20210818/mordoviya-1746198777.html

https://ria.ru/20210812/uragan-1745523576.html

https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html

саранск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, саранск, общероссийский народный фронт, россия