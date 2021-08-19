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Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года
Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года - РИА Новости, 19.08.2021
Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года
Цифровая аналитическая платформа Росстата может быть интегрирована с порталом госуслуг, а пилотные проекты на ее базе начнутся уже во второй половине этого... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:45
2021-08-19T18:50
экономика
технологии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
максут шадаев
дмитрий чернышенко
павел малков
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Цифровая аналитическая платформа Росстата может быть интегрирована с порталом госуслуг, а пилотные проекты на ее базе начнутся уже во второй половине этого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) утверждена в конце 2019 года. Предполагается, что создание платформы будет способствовать снижению отчетной нагрузки и расходов федерального бюджета на сбор, хранение, обработку и распространение статистической информации.Внедрение ЦАП в опытную эксплуатацию обсуждалось на совещании под председательством Чернышенко. В совещании приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Росстата Павел Малков, представители Минэкономразвития РФ и других федеральных ведомств."По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом Госуслуги.ру, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности", - сказано в сообщении.Чернышенко отметил важность упрощения процедур сдачи статистической отчетности и повышения оперативности расчета итоговых показателей. "В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство", - пояснил он.
https://ria.ru/20210818/perepis-1746241932.html
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экономика, технологии, федеральная служба государственной статистики (росстат), максут шадаев, дмитрий чернышенко, павел малков, россия
18:45 19.08.2021 (обновлено: 18:50 19.08.2021)
 
Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года

Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся во второй половине 2021 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Цифровая аналитическая платформа Росстата может быть интегрирована с порталом госуслуг, а пилотные проекты на ее базе начнутся уже во второй половине этого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) утверждена в конце 2019 года. Предполагается, что создание платформы будет способствовать снижению отчетной нагрузки и расходов федерального бюджета на сбор, хранение, обработку и распространение статистической информации.
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Внедрение ЦАП в опытную эксплуатацию обсуждалось на совещании под председательством Чернышенко. В совещании приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Росстата Павел Малков, представители Минэкономразвития РФ и других федеральных ведомств.
"По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом Госуслуги.ру, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности", - сказано в сообщении.
Чернышенко отметил важность упрощения процедур сдачи статистической отчетности и повышения оперативности расчета итоговых показателей. "В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство", - пояснил он.
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ЭкономикаТехнологииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Максут ШадаевДмитрий ЧернышенкоПавел МалковРоссия
 
 
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