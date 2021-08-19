18:45 19.08.2021 (обновлено: 18:50 19.08.2021)
Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года
Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся во второй половине 2021 года
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Цифровая аналитическая платформа Росстата может быть интегрирована с порталом госуслуг, а пилотные проекты на ее базе начнутся уже во второй половине этого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) утверждена в конце 2019 года. Предполагается, что создание платформы будет способствовать снижению отчетной нагрузки и расходов федерального бюджета на сбор, хранение, обработку и распространение статистической информации.
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Внедрение ЦАП в опытную эксплуатацию обсуждалось на совещании под председательством Чернышенко. В совещании приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Росстата Павел Малков, представители Минэкономразвития РФ и других федеральных ведомств.
"По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом Госуслуги.ру, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности", - сказано в сообщении.
Чернышенко отметил важность упрощения процедур сдачи статистической отчетности и повышения оперативности расчета итоговых показателей. "В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство", - пояснил он.
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