https://ria.ru/20210819/rosstat-1746441934.html

Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года

Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года - РИА Новости, 19.08.2021

Пилотные проекты на базе цифровой платформы Росстата начнутся до конца года

Цифровая аналитическая платформа Росстата может быть интегрирована с порталом госуслуг, а пилотные проекты на ее базе начнутся уже во второй половине этого... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:45

2021-08-19T18:45

2021-08-19T18:50

экономика

технологии

федеральная служба государственной статистики (росстат)

максут шадаев

дмитрий чернышенко

павел малков

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Цифровая аналитическая платформа Росстата может быть интегрирована с порталом госуслуг, а пилотные проекты на ее базе начнутся уже во второй половине этого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) утверждена в конце 2019 года. Предполагается, что создание платформы будет способствовать снижению отчетной нагрузки и расходов федерального бюджета на сбор, хранение, обработку и распространение статистической информации.Внедрение ЦАП в опытную эксплуатацию обсуждалось на совещании под председательством Чернышенко. В совещании приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Росстата Павел Малков, представители Минэкономразвития РФ и других федеральных ведомств."По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом Госуслуги.ру, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности", - сказано в сообщении.Чернышенко отметил важность упрощения процедур сдачи статистической отчетности и повышения оперативности расчета итоговых показателей. "В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство", - пояснил он.

https://ria.ru/20210818/perepis-1746241932.html

https://ria.ru/20210722/chernyshenko-1742355420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, федеральная служба государственной статистики (росстат), максут шадаев, дмитрий чернышенко, павел малков, россия