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В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида
В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида - РИА Новости, 19.08.2021
В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида
Посольство США в РФ вводит в заблуждение заявлениями, что Москва не информирует о нахождении осужденного американца Тревора Рида, заявила официальный... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:34
2021-08-19T16:47
в мире
сша
москва
мария захарова
россия
тревор рид
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство США в РФ вводит в заблуждение заявлениями, что Москва не информирует о нахождении осужденного американца Тревора Рида, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство откровенно вводит в заблуждение аудиторию социальных сетей, утверждая, что правительство России якобы не сообщает о местонахождении американца вопреки своим обязательствам. Минуточку. Это, мягко говоря, неправда. Соответствующее сообщение посла США Салливана датировано 16 августа, а 12 августа посольство США было официально проинформировано нотой МИД РФ о том, что гражданин США вслед за отклонением апелляции прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии", - сказала Захарова в ходе брифинга.Информация о его здоровье, организации разговоров также предоставлялась по линии правоохранительных органов, добавила она.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.После того, как Мосгорсуд в конце июня утвердил Риду 9-летний срок в колонии, госдеп США заявил, продолжит добиваться его возвращения в Америку.
https://ria.ru/20210628/gosdep-1738976226.html
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в мире, сша, москва, мария захарова, россия, тревор рид
16:34 19.08.2021 (обновлено: 16:47 19.08.2021)
 
В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида

Официальный представитель МИД Захарова: Россия информирует США о местонахождении американца Рида

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Тревор Рид
 Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство США в РФ вводит в заблуждение заявлениями, что Москва не информирует о нахождении осужденного американца Тревора Рида, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство откровенно вводит в заблуждение аудиторию социальных сетей, утверждая, что правительство России якобы не сообщает о местонахождении американца вопреки своим обязательствам. Минуточку. Это, мягко говоря, неправда. Соответствующее сообщение посла США Салливана датировано 16 августа, а 12 августа посольство США было официально проинформировано нотой МИД РФ о том, что гражданин США вслед за отклонением апелляции прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 22:55
Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду
Информация о его здоровье, организации разговоров также предоставлялась по линии правоохранительных органов, добавила она.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
После того, как Мосгорсуд в конце июня утвердил Риду 9-летний срок в колонии, госдеп США заявил, продолжит добиваться его возвращения в Америку.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан у здания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 18:51
Посол Салливан отказался комментировать дело американца Рида
 
В миреСШАМоскваМария ЗахароваРоссияТревор Рид
 
 
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