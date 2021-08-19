https://ria.ru/20210819/rid-1746380768.html

В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида

В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида - РИА Новости, 19.08.2021

В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида

Посольство США в РФ вводит в заблуждение заявлениями, что Москва не информирует о нахождении осужденного американца Тревора Рида, заявила официальный... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:34

2021-08-19T16:34

2021-08-19T16:47

в мире

сша

москва

мария захарова

россия

тревор рид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595956781_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_90b8725b6505031592b5d62cd43cb411.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство США в РФ вводит в заблуждение заявлениями, что Москва не информирует о нахождении осужденного американца Тревора Рида, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство откровенно вводит в заблуждение аудиторию социальных сетей, утверждая, что правительство России якобы не сообщает о местонахождении американца вопреки своим обязательствам. Минуточку. Это, мягко говоря, неправда. Соответствующее сообщение посла США Салливана датировано 16 августа, а 12 августа посольство США было официально проинформировано нотой МИД РФ о том, что гражданин США вслед за отклонением апелляции прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии", - сказала Захарова в ходе брифинга.Информация о его здоровье, организации разговоров также предоставлялась по линии правоохранительных органов, добавила она.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечало обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.После того, как Мосгорсуд в конце июня утвердил Риду 9-летний срок в колонии, госдеп США заявил, продолжит добиваться его возвращения в Америку.

https://ria.ru/20210628/gosdep-1738976226.html

https://ria.ru/20210628/rid-1738953470.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, мария захарова, россия, тревор рид