https://ria.ru/20210819/rebenok-1746356126.html

Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли в двух километрах от дома

Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли в двух километрах от дома - РИА Новости, 19.08.2021

Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли в двух километрах от дома

Тело девочки, пропавшей в конце июня в Тюмени, нашли примерно в двух километрах от дома, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:18

2021-08-19T14:18

2021-08-19T15:34

тюмень

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тело девочки, пропавшей в конце июня в Тюмени, нашли примерно в двух километрах от дома, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.Так, ребенок исчез на улице Судостроителей, а останки обнаружили в районе Лесобазы — рядом с заправкой на улице Домостроителей.Как рассказала РИА Новости волонтер Анастасия Михлева, участники поисков неоднократно прочесывали эти места, но "ничего подозрительного там не было".По данным Telegram-канала "Тюмень №1", тело находилось в мешке, оно было расчленено. Официального подтверждения этой информации у РИА Новости нет. На месте работают следователи и криминалисты.Тридцатого июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а МВД — миллион рублей.СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20210720/telo-1742007167.html

тюмень

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2021

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Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей. 2021-08-19T14:18 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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тюмень