https://ria.ru/20210819/putin-1746450013.html

Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи

Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи - РИА Новости, 19.08.2021

Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи

Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:42

2021-08-19T19:42

2021-08-19T19:42

культура

общество

сочи

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой молодежи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин уверен, что "Новая волна" продолжит открывать новые имена, объединять людей вокруг вечных ценностей искусства и взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей поможет конкурсантам выступить ярко и достойно.

https://ria.ru/20210819/otkrytie-1746446488.html

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общество, сочи, владимир путин, россия