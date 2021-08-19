https://ria.ru/20210819/putin-1746450013.html
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи - РИА Новости, 19.08.2021
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи
Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:42
2021-08-19T19:42
2021-08-19T19:42
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владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой молодежи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин уверен, что "Новая волна" продолжит открывать новые имена, объединять людей вокруг вечных ценностей искусства и взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей поможет конкурсантам выступить ярко и достойно.
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общество, сочи, владимир путин, россия
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи
Президент России Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи