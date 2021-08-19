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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/putin-1746450013.html
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи - РИА Новости, 19.08.2021
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи
Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:42
2021-08-19T19:42
культура
общество
сочи
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой молодежи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин уверен, что "Новая волна" продолжит открывать новые имена, объединять людей вокруг вечных ценностей искусства и взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей поможет конкурсантам выступить ярко и достойно.
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общество, сочи, владимир путин, россия
19:42 19.08.2021
 
Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи

Президент России Путин назвал "Новую волну" центром притяжения талантливой молодежи

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников международного конкурса молодых музыкантов "Новая волна" и назвал его центром притяжения талантливой молодежи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". За прошедшее время этот замечательный проект вырос в большой международный фестиваль, настоящий праздник современной музыкальной культуры. Конкурс является центром притяжения талантливой, энергичной, инициативной молодежи", - говорится в телеграмме.
Путин уверен, что "Новая волна" продолжит открывать новые имена, объединять людей вокруг вечных ценностей искусства и взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей поможет конкурсантам выступить ярко и достойно.
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