https://ria.ru/20210819/prokuratura-1746465236.html

Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском

Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском - РИА Новости, 19.08.2021

Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском

Прокуратура проводит проверку из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:37

2021-08-19T21:37

2021-08-19T21:51

происшествия

жуковский

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также оценено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными. Также по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210529/sobaki-1734706676.html

жуковский

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, жуковский, московская область (подмосковье)