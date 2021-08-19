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Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском
Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском - РИА Новости, 19.08.2021
Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском
Прокуратура проводит проверку из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:37
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происшествия
жуковский
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также оценено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными. Также по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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жуковский
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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье)
21:37 19.08.2021 (обновлено: 21:51 19.08.2021)
 
Прокуратура проведет проверку после нападения собаки на ребенка в Жуковском

Прокуратура проводит проверку из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"По предварительной информации, сегодня днём девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы "американский стаффордширский терьер" выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребёнка. С полученными телесными повреждениями девочку госпитализировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также оценено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными. Также по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияЖуковскийМосковская область (Подмосковье)
 
 
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