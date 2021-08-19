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В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар

В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар - РИА Новости, 19.08.2021

В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар

Директор туристического комплекса "Горное солнце" в Алтайском крае предстанет перед судом после пожара на турбазе, сообщает следственное управление СК по... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T06:05

2021-08-19T06:05

2021-08-19T06:05

происшествия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Директор туристического комплекса "Горное солнце" в Алтайском крае предстанет перед судом после пожара на турбазе, сообщает следственное управление СК по региону.По данным следствия, с 30 на 31 июля произошло возгорание жилого здания на турбазе "Горное солнце", расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". В результате проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов – мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули с третьего этажа и получили травмы. 63-летняя женщина из-за полученных при падении травм скончалась в больнице.Отмечается, что обвиняемый вину в содеянном признал. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210814/orenburg-1745776709.html

алтайский край

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2021

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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)