В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
В Алтайском крае будут судить директора турбазы "Горное солнце", где произошел пожар
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Директор туристического комплекса "Горное солнце" в Алтайском крае предстанет перед судом после пожара на турбазе, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, с 30 на 31 июля произошло возгорание жилого здания на турбазе "Горное солнце", расположенной в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". В результате проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Кроме того, еще двое туристов – мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули с третьего этажа и получили травмы. 63-летняя женщина из-за полученных при падении травм скончалась в больнице.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора туристического комплекса ООО "Горное солнце". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый вину в содеянном признал. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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