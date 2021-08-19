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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 19.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода и кратковременные ливни с грозами ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T08:05
2021-08-19T08:05
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и кратковременные ливни с грозами ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, кратковременные ливни с грозами. Максимальная температура воздуха плюс 23-25, в Подмосковье плюс 21-26, а на юго-востоке 26-31", - сказал Тишковец.По его словам, в столице выпадет до 8-13 миллиметров осадков при норме 77.Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20210817/grd-1746134778.html
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец
08:05 19.08.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Кратковременные ливни с грозами и до плюс 25 ожидаются Москве в четверг

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и кратковременные ливни с грозами ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, кратковременные ливни с грозами. Максимальная температура воздуха плюс 23-25, в Подмосковье плюс 21-26, а на юго-востоке 26-31", - сказал Тишковец.
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Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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