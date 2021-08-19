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Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев
Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев - РИА Новости, 19.08.2021
Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев
Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:09
2021-08-19T09:09
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны, сообщил "Роскосмос".Ранее госкорпорация заявила о переносе коррекции с 19 августа на резервную дату – 21 августа."Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров", - говорится в сообщении в Telegram.В "Роскосмосе" отмечали, что целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".
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роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
09:09 19.08.2021
 
Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев

"Роскосмос": коррекция высоты орбиты МКС была перенесена по просьбе американской стороны

© Фото : Роскосмос/ Сергей РыжиковЗемля с орбиты Международной космической станции
Земля с орбиты Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны, сообщил "Роскосмос".
Ранее госкорпорация заявила о переносе коррекции с 19 августа на резервную дату – 21 августа.
"Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров", - говорится в сообщении в Telegram.
В "Роскосмосе" отмечали, что целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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