https://ria.ru/20210819/orbita-1746304779.html

Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев

Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев - РИА Новости, 19.08.2021

Коррекцию орбиты МКС перенесли по просьбе американцев

Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:09

2021-08-19T09:09

2021-08-19T09:09

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны, сообщил "Роскосмос".Ранее госкорпорация заявила о переносе коррекции с 19 августа на резервную дату – 21 августа."Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров", - говорится в сообщении в Telegram.В "Роскосмосе" отмечали, что целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".

https://ria.ru/20210813/nasa-1745705656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)