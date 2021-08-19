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В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов
В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов - РИА Новости, 19.08.2021
В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов
Новые опоры освещения установили на территории школ и детских садов ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:35
2021-08-19T11:35
2021-08-19T11:35
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новые опоры освещения установили на территории школ и детских садов ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.Благодаря работе специалистов комплекса городского хозяйства и ГУП "Моссвет" новые опоры появились около 14 детских садов и семи школ.Отмечается, что невысокие 4,5 метровые торшеры установили около игровых зон и пешеходных дорожек, а по периметру спортивных площадок смонтировали прожекторы на складывающихся 8-метровых опорах, эксплуатация которых не требует применения специализированной техники. Всего было установлено 164 торшера, 39 складывающихся опор с 78 прожекторами, 19 восьмиметровых и три силовые опоры.
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общество, тинао, городское хозяйство москвы, моссвет
В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов
Новые опоры освещения установили на территории школ и детских садов в новой Москве