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В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов

В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов - РИА Новости, 19.08.2021

В Новой Москве установили новые опоры освещения у школ и детсадов

Новые опоры освещения установили на территории школ и детских садов ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:35

2021-08-19T11:35

2021-08-19T11:35

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новые опоры освещения установили на территории школ и детских садов ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.Благодаря работе специалистов комплекса городского хозяйства и ГУП "Моссвет" новые опоры появились около 14 детских садов и семи школ.Отмечается, что невысокие 4,5 метровые торшеры установили около игровых зон и пешеходных дорожек, а по периметру спортивных площадок смонтировали прожекторы на складывающихся 8-метровых опорах, эксплуатация которых не требует применения специализированной техники. Всего было установлено 164 торшера, 39 складывающихся опор с 78 прожекторами, 19 восьмиметровых и три силовые опоры.

тинао

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тинао, городское хозяйство москвы, моссвет