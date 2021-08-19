https://ria.ru/20210819/obvineniya-1746375207.html

МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов

МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов - РИА Новости, 19.08.2021

МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов

Москва отвергает все обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов, это закономерный ответ на действия Лондона, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:59

2021-08-19T15:59

2021-08-19T16:32

россия

в мире

лондон

москва

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

би-би-си

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва отвергает все обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов, это закономерный ответ на действия Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Россия не продлила визу корреспонденту Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистке придется уехать до 31 августа."Не получится в данной ситуации эту историю перевернуть и сделать так, что сложится ощущение того, что речь идёт о неких гонениях на британских журналистов в России. Нет, это не так. Это ответ на двухлетнее преследование британской стороной российских журналистов, которые работают или работали… на территории Британии. Им не выдавали визы… их заставляли покидать страну, не выдавая соответствующих документов, без какого-либо мотива", - сказала Захарова на брифинге."Мы своё обещание держим: обещали ответить - ответили", - добавила представитель МИД.По ее словам, как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продлевать визы, Сара может обратиться за российской визой в российские загранучреждения. "Препятствий не будет", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20210814/zakharova-1745774651.html

https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html

россия

лондон

москва

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, лондон, москва, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, би-би-си