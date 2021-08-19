https://ria.ru/20210819/obvineniya-1746375207.html
МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов
МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов - РИА Новости, 19.08.2021
МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов
Москва отвергает все обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов, это закономерный ответ на действия Лондона, заявила официальный представитель... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:59
2021-08-19T15:59
2021-08-19T16:32
россия
в мире
лондон
москва
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
би-би-си
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва отвергает все обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов, это закономерный ответ на действия Лондона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Россия не продлила визу корреспонденту Би-би-си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистке придется уехать до 31 августа."Не получится в данной ситуации эту историю перевернуть и сделать так, что сложится ощущение того, что речь идёт о неких гонениях на британских журналистов в России. Нет, это не так. Это ответ на двухлетнее преследование британской стороной российских журналистов, которые работают или работали… на территории Британии. Им не выдавали визы… их заставляли покидать страну, не выдавая соответствующих документов, без какого-либо мотива", - сказала Захарова на брифинге."Мы своё обещание держим: обещали ответить - ответили", - добавила представитель МИД.По ее словам, как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продлевать визы, Сара может обратиться за российской визой в российские загранучреждения. "Препятствий не будет", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20210814/zakharova-1745774651.html
https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html
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россия, в мире, лондон, москва, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, би-би-си
15:59 19.08.2021 (обновлено: 16:32 19.08.2021)
МИД отверг обвинения западных СМИ в притеснении британских журналистов
Представитель МИД Захарова: Москва отвергает все обвинения в притеснении британских журналистов