Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/nyu-york-1746451243.html
В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета
В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 19.08.2021
В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета
Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в полиции... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:51
2021-08-19T20:43
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746453516_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_89339b4fd715583586723d3c9c718fdc.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 19 авг – РИА Новости. Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в полиции города."Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сказал собеседник агентства. На месте работают также саперы, уточнил он.Полиция заявила, что проверила подозрительный предмет на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, он не представляет опасности."Пакет на Таймс-сквер... не вызывает подозрений", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка в Twitter.Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте."Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции.Другой служащий заявил, что "это была не бомба".Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.
https://ria.ru/20210819/kapitoliy-1746448116.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Оцепление на Таймс-cквер во время эвакуации
Видео с Таймс-cквер в центре Нью-Йорка, где эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Другие подробности пока неизвестны.
2021-08-19T19:51
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746453516_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_98ec9570f9ce6eb6860c4707f5ac6d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-йорк (город), в мире
19:51 19.08.2021 (обновлено: 20:43 19.08.2021)
 
В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета

В Нью-Йорке с площади Таймс-Свкер полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 19 авг – РИА Новости. Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в полиции города.
"Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сказал собеседник агентства. На месте работают также саперы, уточнил он.
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 19:24
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия
Полиция заявила, что проверила подозрительный предмет на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, он не представляет опасности.
"Пакет на Таймс-сквер... не вызывает подозрений", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка в Twitter.
Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте.
"Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции.
Другой служащий заявил, что "это была не бомба".
Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.
 
Нью-Йорк (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния