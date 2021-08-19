https://ria.ru/20210819/nyu-york-1746451243.html

В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета

В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 19.08.2021

В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей из-за подозрительного предмета

Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в полиции... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:51

2021-08-19T19:51

2021-08-19T20:43

нью-йорк (город)

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 19 авг – РИА Новости. Людей эвакуировали с площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета, на месте работают экстренные службы, сообщили РИА Новости в полиции города."Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сказал собеседник агентства. На месте работают также саперы, уточнил он.Полиция заявила, что проверила подозрительный предмет на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, он не представляет опасности."Пакет на Таймс-сквер... не вызывает подозрений", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка в Twitter.Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте."Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции.Другой служащий заявил, что "это была не бомба".Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.

https://ria.ru/20210819/kapitoliy-1746448116.html

нью-йорк (город)

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2021

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Оцепление на Таймс-cквер во время эвакуации Видео с Таймс-cквер в центре Нью-Йорка, где эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Другие подробности пока неизвестны. 2021-08-19T19:51 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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