https://ria.ru/20210819/nominatsiya-1746372493.html
RT получил одиннадцатую номинацию на Emmy Awards
RT получил одиннадцатую номинацию на Emmy Awards - РИА Новости, 19.08.2021
RT получил одиннадцатую номинацию на Emmy Awards
Телеканал RT вышел в финал премии International Emmy Awards в категории "Новости" с серией репортажей о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в 2020 году,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:46
2021-08-19T15:46
2021-08-19T15:46
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армения
азербайджан
шереметьево (аэропорт)
оон
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телеканал rt
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал премии International Emmy Awards в категории "Новости" с серией репортажей о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в 2020 году, сообщает пресс-службе канала.Отмечается, что конкурентами RT в категории "Новости" стали телеканалы Sky News, Al Jazeera English и бразильский Globo. Победители International Emmy будут объявлены 28 сентября.RT стал одиннадцатикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал семь раз был номинирован на международную премию International Emmy, дважды — на американскую Daytime Emmy и один раз — на News and Documentary Emmy, которая вручается за новостные и документальные работы.В прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. В 2019 году — репортажи RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году — спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.В июле 2021 года на премию News and Documentary Emmy Awards был номинирован VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210719/veschanie-1741832960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, армения, азербайджан, шереметьево (аэропорт), оон, генеральная ассамблея оон, телеканал rt, россия
RT получил одиннадцатую номинацию на Emmy Awards
RT получил одиннадцатую номинацию на Emmy Awards за освещение конлфикта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Телеканал RT
вышел в финал премии International Emmy Awards в категории "Новости" с серией репортажей о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в 2020 году, сообщает пресс-службе канала.
"Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии International Emmy Awards в категории "Новости" с серией репортажей о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Это уже одиннадцатая номинация RT на Emmy. Корреспондент RT Игорь Жданов вместе со съёмочной группой оказался в эпицентре бомбардировки Степанакерта — столицы Нагорного Карабаха. Он также поговорил с беженцами и матерями солдат, воюющих по обе стороны конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурентами RT в категории "Новости" стали телеканалы Sky News, Al Jazeera English и бразильский Globo. Победители International Emmy будут объявлены 28 сентября.
RT стал одиннадцатикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал семь раз был номинирован на международную премию International Emmy, дважды — на американскую Daytime Emmy и один раз — на News and Documentary Emmy, которая вручается за новостные и документальные работы.
В прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. В 2019 году — репортажи RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году — спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.
В июле 2021 года на премию News and Documentary Emmy Awards был номинирован VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.