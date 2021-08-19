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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210819/neft-1746366056.html
Цена на нефть марки Brent впервые с 21 мая упала до 66 долларов
Цена на нефть марки Brent впервые с 21 мая упала до 66 долларов - РИА Новости, 19.08.2021
Цена на нефть марки Brent впервые с 21 мая упала до 66 долларов
Мировые цены на нефть увеличивают темпы падения, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:07
2021-08-19T15:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличивают темпы падения, свидетельствуют данные торгов.Так, к 14:16 мск октябрьские фьючерсы на баррель марки Brent дешевели на 3,25 процента — до 66,01 доллара, на WTI — на 3,63 процента, до 62,86 доллара за баррель (а сентябрьские — на 3,67 процента, до 63,06).При этом ранее цена Brent впервые с 21 мая опускалась ниже 66 долларов — до 65,97 за баррель.Негатив, вызванный опасениями по поводу спроса при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19, обострился после заявлений Федеральной резервной системы США. Регулятор отметил в протоколе возможность замедления темпов выкупа финансовых активов уже в этом году.На этом фоне начался активный рост курса доллара к мировым валютам, что отразилось на стоимости сырьевых активов, для которых это, как правило, неблагоприятно.По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, мнение которого приводит агентство Блумберг, складывается неблагоприятная среда для котировок нефти из-за опасений за восстановление экономики, общего отказа от риска и укрепления доллара. Однако, считает он, спрос будет восстанавливаться неравномерно, а рынок нефти продолжит оставаться в дефиците, и это должно оказать небольшую поддержку ценам.Российский рынок отреагировал на это снижением рубля к доллару: официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 20 августа, вырос на 49,4 копейки, до 86,615 рубля, курс доллара — на 68,7 копейки, до 74,1503 рубля.
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экономика, brent, цены на нефть
15:07 19.08.2021 (обновлено: 15:31 19.08.2021)
 
Цена на нефть марки Brent впервые с 21 мая упала до 66 долларов

Цена на нефть марки Brent впервые с 21 мая упала ниже 66 долларов за баррель

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в США
Добыча нефти в США - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Matthew Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличивают темпы падения, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 14:16 мск октябрьские фьючерсы на баррель марки Brent дешевели на 3,25 процента — до 66,01 доллара, на WTI — на 3,63 процента, до 62,86 доллара за баррель (а сентябрьские — на 3,67 процента, до 63,06).
При этом ранее цена Brent впервые с 21 мая опускалась ниже 66 долларов — до 65,97 за баррель.
Негатив, вызванный опасениями по поводу спроса при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19, обострился после заявлений Федеральной резервной системы США. Регулятор отметил в протоколе возможность замедления темпов выкупа финансовых активов уже в этом году.
На этом фоне начался активный рост курса доллара к мировым валютам, что отразилось на стоимости сырьевых активов, для которых это, как правило, неблагоприятно.
По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, мнение которого приводит агентство Блумберг, складывается неблагоприятная среда для котировок нефти из-за опасений за восстановление экономики, общего отказа от риска и укрепления доллара. Однако, считает он, спрос будет восстанавливаться неравномерно, а рынок нефти продолжит оставаться в дефиците, и это должно оказать небольшую поддержку ценам.
Российский рынок отреагировал на это снижением рубля к доллару: официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 20 августа, вырос на 49,4 копейки, до 86,615 рубля, курс доллара — на 68,7 копейки, до 74,1503 рубля.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 09:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentЦены на нефть
 
 
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