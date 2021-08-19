19:00 19.08.2021 (обновлено: 19:04 19.08.2021)
ЕС выступил с заявлением по Навальному в годовщину инцидента
ЕС повторил старые призывы к России по Навальному в годовщину инцидента с ним
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. В преддверии годовщины с момента экстренной госпитализации Алексея Навального в Омске внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявление, в котором повторила старые призывы освободить его, несмотря на решение российского суда, а также расследовать этот инцидент.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В среду МИД России заявил, что "дело Навального" было раскручено Западом для сдерживания России и новых нападок на нее, а также обвинил Запад в использовании информационных вбросов "команды" Навального с целью вмешательства во внутренние дела России, включая влияние на предстоящие выборы в Госдуму.
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"Год спустя после отравления Алексея Навального ЕС продолжает призывать Россию провести прозрачное расследование этого покушения на убийство без дальнейших промедлений, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", - говорится в заявлении официального представителя ЕС.
Вновь была выражена обеспокоенность тем, что Навальный находится в заключении, что в ЕС считают "политически мотивированным". "Европейский союз вновь призывает Россию к немедленному и безоговорочному освобождению Навального", - отмечается в документе.
Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.