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В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение"
В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение" - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Открытие новой станции метро всегда приводит к увеличению пешеходного потока возле нее, поэтому в рамках работ привели в порядок существующие маршруты и обустроили новые. На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку", - сказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что дорога к новой станции метро стала не только комфортной, но и безопасной – в рамках благоустройства установили около 60 фонарей с энергосберегающими лампами.Для пассажиров общественного транспорта обустроили три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами.Сориентироваться возле станции "Народное ополчение" помогут четыре навигационные стелы. Для удобства горожан вдоль маршрута к метро установили лавочки.Бирюков также добавил, что в этом году работы по благоустройству проходят возле 12 станций Большой кольцевой линии метро и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение"
Заммэра Москвы Бирюков: специалисты завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Открытие новой станции метро всегда приводит к увеличению пешеходного потока возле нее, поэтому в рамках работ привели в порядок существующие маршруты и обустроили новые. На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что дорога к новой станции метро стала не только комфортной, но и безопасной – в рамках благоустройства установили около 60 фонарей с энергосберегающими лампами.
Для пассажиров общественного транспорта обустроили три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами.
Сориентироваться возле станции "Народное ополчение" помогут четыре навигационные стелы. Для удобства горожан вдоль маршрута к метро установили лавочки.
Бирюков также добавил, что в этом году работы по благоустройству проходят возле 12 станций Большой кольцевой линии метро и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.