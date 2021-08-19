https://ria.ru/20210819/moskva-1746331404.html

В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение"

В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение" - РИА Новости, 19.08.2021

В Москве завершили благоустройство у станции БКЛ "Народное ополчение"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:56

2021-08-19T11:56

2021-08-19T11:56

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Открытие новой станции метро всегда приводит к увеличению пешеходного потока возле нее, поэтому в рамках работ привели в порядок существующие маршруты и обустроили новые. На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку", - сказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что дорога к новой станции метро стала не только комфортной, но и безопасной – в рамках благоустройства установили около 60 фонарей с энергосберегающими лампами.Для пассажиров общественного транспорта обустроили три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами.Сориентироваться возле станции "Народное ополчение" помогут четыре навигационные стелы. Для удобства горожан вдоль маршрута к метро установили лавочки.Бирюков также добавил, что в этом году работы по благоустройству проходят возле 12 станций Большой кольцевой линии метро и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.

https://ria.ru/20210819/opory-1746325720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы