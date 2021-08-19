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Комик Мирзализаде извинился перед "всеми, кого задела ситуация"
Комик Мирзализаде извинился перед "всеми, кого задела ситуация" - РИА Новости, 19.08.2021
Комик Мирзализаде извинился перед "всеми, кого задела ситуация"
Стендап-комик Идрак Мирзализаде, освобожденный после 10 суток, проведенных в спецприемнике по статье за разжигание межнациональной розни, извинился перед... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:01
2021-08-19T17:20
общество
москва
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стендап-комик Идрак Мирзализаде, освобожденный после 10 суток, проведенных в спецприемнике по статье за разжигание межнациональной розни, извинился перед "всеми, кого задела ситуация", призвал жить дружно и двигаться дальше.Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным. В четверг Мирзализаде вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин."Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя", - написал Мирзализаде на своей странице в Instagram.На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
https://ria.ru/20210813/komik-1745696480.html
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общество, москва, россия
17:01 19.08.2021 (обновлено: 17:20 19.08.2021)
 
Комик Мирзализаде извинился перед "всеми, кого задела ситуация"

Освобожденный комик Мирзализаде извинился перед "всеми, кого задела ситуация"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стендап-комик Идрак Мирзализаде, освобожденный после 10 суток, проведенных в спецприемнике по статье за разжигание межнациональной розни, извинился перед "всеми, кого задела ситуация", призвал жить дружно и двигаться дальше.
Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным. В четверг Мирзализаде вышел на свободу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
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Комики записали видео в поддержку стендапера, оскорбившего русских
"Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя", - написал Мирзализаде на своей странице в Instagram.
На видео, которое получило распространение в интернете, Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию.
В ходе рассмотрения дела в Таганском суде комик извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
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