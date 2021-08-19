Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/migranty-1746330203.html
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии - РИА Новости, 19.08.2021
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии
Польша не намерена впускать на свою территорию нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:48
2021-08-19T11:48
в мире
белоруссия
польша
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746324518_0:326:3000:2014_1920x0_80_0_0_f0faec5b26e8ff40ef4222396504ae46.jpg
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша не намерена впускать на свою территорию нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Решением проблемы лиц, которые пытаются войти на территорию Польши, не является их допуск на территорию Польши. Или мы быстро можем получить проблемы с десятками тысяч таких лиц", - сказал Моравецкий.Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники не допустили на территорию страны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.
https://ria.ru/20210818/migranty-1746287114.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746324518_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_bec1ec4df43de6099d4e09a50bbbe46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, матеуш моравецкий
11:48 19.08.2021
 
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии

Премьер Моравецкий: Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии

© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz DabrowskiПольские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz Dabrowski
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша не намерена впускать на свою территорию нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Решением проблемы лиц, которые пытаются войти на территорию Польши, не является их допуск на территорию Польши. Или мы быстро можем получить проблемы с десятками тысяч таких лиц", - сказал Моравецкий.
"Поляки должны охранять свои границы. Поляки должны защищать суверенность своей территории", - добавил он.
Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники не допустили на территорию страны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.
Мигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
18 августа, 23:38
Польша попыталась вытеснить группу мигрантов из Афганистана в Белоруссию
 
В миреБелоруссияПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния