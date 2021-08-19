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Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии - РИА Новости, 19.08.2021
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии
Польша не намерена впускать на свою территорию нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:48
2021-08-19T11:48
2021-08-19T11:48
в мире
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польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша не намерена впускать на свою территорию нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Решением проблемы лиц, которые пытаются войти на территорию Польши, не является их допуск на территорию Польши. Или мы быстро можем получить проблемы с десятками тысяч таких лиц", - сказал Моравецкий.Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники не допустили на территорию страны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.
https://ria.ru/20210818/migranty-1746287114.html
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в мире, белоруссия, польша, матеуш моравецкий
Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии
Премьер Моравецкий: Польша не намерена впускать нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии