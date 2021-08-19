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Туризм
https://ria.ru/20210819/makedoniya-1746313016.html
Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов
Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов - РИА Новости, 19.08.2021
Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов
Власти Северной Македонии приняли решение с 1 сентября ужесточить правила въезда для иностранных туристов, в том числе российских, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:15
2021-08-19T11:15
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии приняли решение с 1 сентября ужесточить правила въезда для иностранных туристов, в том числе российских, сообщает АТОР.Свидетельство о вакцинации против коронавируса, документ о перенесенном COVID-19 (не старше 45 дней) или отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа) — на таких условиях зарубежные гости смогут приезжать в страну. Решение было принято 18 августа на заседании правительства на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням.Это серьезное ужесточение, ведь на данный момент для въезда путешественникам не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты вакцинации.Изменения ждут и транзитных туристов. Им дается пять часов на то, чтобы успеть пересечь территорию страны. При въезде они получат документ, который надо будет предъявить пограничной службе при выезде. Такая мера усложнит посещение через Македонию таких стран, как Черногория, Албания, Болгария и Греция.Путешественникам, которые остаются на отдых в Македонии, с 18 августа придется показывать сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест при посещении кафе, баров и любого другого заведения общественного питания.
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греция, северная македония, черногория, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19
11:15 19.08.2021
 

Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов

© Depositphotos / blooduaЛебеди на озере Охрид в Македонии
Лебеди на озере Охрид в Македонии - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / bloodua
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии приняли решение с 1 сентября ужесточить правила въезда для иностранных туристов, в том числе российских, сообщает АТОР.
Свидетельство о вакцинации против коронавируса, документ о перенесенном COVID-19 (не старше 45 дней) или отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа) — на таких условиях зарубежные гости смогут приезжать в страну. Решение было принято 18 августа на заседании правительства на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням.
Это серьезное ужесточение, ведь на данный момент для въезда путешественникам не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты вакцинации.
Изменения ждут и транзитных туристов. Им дается пять часов на то, чтобы успеть пересечь территорию страны. При въезде они получат документ, который надо будет предъявить пограничной службе при выезде. Такая мера усложнит посещение через Македонию таких стран, как Черногория, Албания, Болгария и Греция.
Путешественникам, которые остаются на отдых в Македонии, с 18 августа придется показывать сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест при посещении кафе, баров и любого другого заведения общественного питания.
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