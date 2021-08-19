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Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов

Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов - РИА Новости, 19.08.2021

Власти Северной Македонии планируют ужесточить правила въезда для туристов

Власти Северной Македонии приняли решение с 1 сентября ужесточить правила въезда для иностранных туристов, в том числе российских, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:15

2021-08-19T11:15

2021-08-19T11:15

туризм

греция

северная македония

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ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Северной Македонии приняли решение с 1 сентября ужесточить правила въезда для иностранных туристов, в том числе российских, сообщает АТОР.Свидетельство о вакцинации против коронавируса, документ о перенесенном COVID-19 (не старше 45 дней) или отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа) — на таких условиях зарубежные гости смогут приезжать в страну. Решение было принято 18 августа на заседании правительства на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням.Это серьезное ужесточение, ведь на данный момент для въезда путешественникам не нужны ни ПЦР-тесты, ни сертификаты вакцинации.Изменения ждут и транзитных туристов. Им дается пять часов на то, чтобы успеть пересечь территорию страны. При въезде они получат документ, который надо будет предъявить пограничной службе при выезде. Такая мера усложнит посещение через Македонию таких стран, как Черногория, Албания, Болгария и Греция.Путешественникам, которые остаются на отдых в Македонии, с 18 августа придется показывать сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест при посещении кафе, баров и любого другого заведения общественного питания.

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

греция

северная македония

черногория

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греция, северная македония, черногория, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19